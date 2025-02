KDH reagovalo na kritiku Plavákovej k zmene Ústavy SR. Namiesto diskusie začalo PS o návrhu šíriť otvorené klamstvá, tvrdí

Veľmi nás mrzí, že Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na náš návrh zmeny Ústavy SR namiesto slušnej diskusie začalo o návrhu šíriť otvorené klamstvá. Uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a dodalo, že ich návrh zmien predstavilo s dobrým úmyslom posilniť demokraciu, ukotvenie v EÚ a suverenitu Slovenska v hodnotových otázkach.

„Pani poslankyňa Lucia Plaváková (PS) tvrdí, že náš návrh smeruje k zákazu umelých oplodnení. Hoci ide o prax, kde máme ľudsky vážne morálne výhrady, návrh novely ústavy sa tejto témy nijako nedotýka. Návrh sa týka zákazu surogátneho materstva, čiže prenájmu maternice a možného obchodovania s deťmi, nie asistovanej reprodukcie pre páry alebo jednotlivcov,“ uviedlo KDH.

Vzdelávanie v zhode s presvedčením

Kresťanskí demokrati sa ďalej v reakcii na PS tiež dôrazne ohradili voči tvrdeniam, že ich návrh v oblasti školstva ohrozuje zdravý vývoj a vzdelávanie detí.

„Úprimne nerozumieme, čo je zlé na tom zdôrazniť, že štát rešpektuje právo rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením, teda presne to, čo je zakotvené aj v Európskom dohovore o ľudských právach. Prekážať to môže len niekomu, kto by mal záujem poprieť práva rodičov a pretláčať na školách ideológiu v rozpore s ich presvedčením,“ konštatovali kresťanskí demokrati.

Dodali, že KDH rešpektuje rozdielne hodnotové postoje PS a vyzýva na udržiavanie normálneho politického dialógu, pričom žiada, aby sa pri kritike rešpektovala realita.

Plaváková kritizovala návrhy KDH

S návrhom na zmenu ústavy prišiel premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý navrhuje, aby do Ústavy SR pribudla veta, že Slovensko uznáva len dve pohlavia, a to mužov a ženy. Rovnako by malo byť v ústave napísané, že pohlavie je možné zmeniť iba zo závažných dôvodov.

KDH prišlo s vlastným návrhom. Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) návrhy KDH kritizovala.

Považuje ich za škodlivé, najmä zákaz umelých oplodnení, rodičovstva párov rovnakého pohlavia, ale aj ohrozenie zdravého vývoja a vzdelávania detí. PS tiež apeluje na to, aby sa KDH nenechalo vtiahnuť do politických hier Roberta Fica, ktoré majú za cieľ rozdeliť opozíciu.