Magický tanec žien španielskeho súboru La Veronal bude jedným z vrcholov Bratislavy v pohybe

V Slovenskom národnom divadle sa 28. októbra 2024 o 19.00 hod. predstaví španielsky súbor La Veronal s choreografiou legendárneho Marcosa Moraua Sonoma. O tom, že pôjde o jeden z vrcholov medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, svedčí aj mimoriadny záujem divákov. V predaji sú posledné vstupenky.

Najlepší choreograf roka 2023 (podľa časopisu Tanz), rytier francúzskeho Radu umenia a kultúry, vyštudovaný divadelník a fotograf Marcos Morau kreuje vo svojej tvorbe imaginárne svety a krajiny s jasným pohľadom na súčasnosť. Spolupracuje s divadlami po celom svete, ako napr. Nederlands Dans Theater, Ballet de l’Opéra de Lyon, the Royal Ballet of Flanders atď. Morau vytvára diela na pomedzí divadelného umenia a tanca a sám sa podieľa aj na réžii, scénografii a svetelnom dizajne. Aj vzhľadom na svoju všestrannosť patrí podľa britského magazínu Time Out medzi „najinteligentnejších tanečných tvorcov, ktorí sa v Európe v posledných rokoch objavili“.

V roku 2004 založil Morau súbor La Veronal, ktorý sa postupne stal jedným z najvýznamnejších tanečných ansámblov na európskej scéne. Svoje produkcie uviedol vo významných divadlách a na festivaloch vo viac ako 30 krajinách. Získal uznanie medzinárodnej odbornej verejnosti a množstvo ocenení, medzi ktoré patrí aj španielska Národná cena za tanec. Typickou črtou súboru La Veronal pod Morauovým vedením je hľadanie prienikov medzi operou, tancom a fyzickým divadlom. Podľa amerických New York Times je La Veronal pripomienkou toho, že „tanec je často v popredí najinovatívnejšieho divadla.“

„Je nám cťou, že súbor La Veronal prijal opäť pozvanie a stane sa jedným z vrcholov nášho festivalu. Verím, že umelecký zážitok, ktorý si mnohí pamätáme z ich predstavenia Siena v roku 2017, bude rovnako intenzívny aj tento rok a potvrdí vysokú kvalitu španielskeho súčasného tanca,“ uviedla Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe.

Magický tanec skupiny žien

Tentoraz prichádza La Veronal s choreografiou Sonoma. Ide o magický tanec skupiny žien na hranici sna a reality. Choreograf Marcos Morau, ktorý sa inšpirovala surrealizmom Luisa Buñuela, vytvára pomocou pohybu, slova, hudby a výtvarných prvkov uchvacujúcu a magickú atmosféru. V scénickom tvare sa prepája náboženstvo, folklór a mysticizmus.

V Sonome sa predstaví deväť umelkýň troch generácií – od dvadsaťročných po štyridsaťročné. Na javisku spolu tancujú, rozprávajú, spievajú, modlia sa. Ako uviedol Marcos Morau v rozhovore s Miroslavou Kovářovou, choreografia je tiež „prepojená s animálnou podstatou človeka. Je hlučná, ukričaná a plná hnevu.“

V inscenácii Sonoma sa skupina žien chce oslobodiť od väzieb minulosti, prekročiť hranice pomocou svojej intuície a inštinktu. Vnútorný plač, ktorý ženy zdieľajú postupne zosilnie, až sa transformuje do oslavného rituálu s obetami, hypnotickými piesňami a tancami.

„Výkriky, škreky a bubnovanie vytvárajú hypnotický rytmus, nežný ako detská uspávanka. Namiesto toho, aby divákov tento rytmus nadmerne stimuloval, ich skôr sprevádza a upokojuje,“ približuje svoje dielo Marcos Morau.

Predstavenie Sonoma španielskeho súboru La Veronal je na programe festivalu Bratislava v pohybe 28. 10. 2024 o 19.00 hod. v Slovenskom národnom divadle. Posledné vstupenky sú dostupné online cez https://snd.sk/inscenacia/4183/sonoma a https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/la-veronal-spanielsko-sonoma-2024-10-28-19-00/

28. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca sa zameriava na prezentáciu španielskeho súčasného tanca. V rámci sprievodného programu sa uskutoční workshop vedený Laiou Duran, členkou súboru La Veronal (28. 10. o 9.45 hod. na VŠMU na Zochovej ulici) a prednáška teatrologičky Laury Kumin o súčasnom tanci v Španielsku (24. 10. o 9.45 hod. na VŠMU na Zochovej ulici).

Epilógom festivalu Bratislava v pohybe bude predstavenie španielskeho ženského súboru Mucha Muchacha Para cuatro jinetes,ktoré sa uskutoční 20. 11. 2024 v novootvorenom Divadle Aréna.

Viac informácií na www.bratislavavpohybe.sk

