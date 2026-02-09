Machadová tvrdí, že jej spojenca „uniesli“ krátko po prepustení z väzenia

Venezuelská nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok vyhlásila, že ozbrojení muži „uniesli“ jej blízkeho spojenca. Udialo sa tak krátko po jeho prepustení z väzenia.
Prokuratúra potvrdila, že bývalý podpredseda Národného zhromaždenia Juan Pablo Guanipa bol opäť vzatý do väzby a bude umiestnený do domáceho väzenia s odôvodnením, že porušil podmienky svojho prepustenia.
Guanipa bude umiestnený do domáceho väzenia „s cieľom zabezpečiť trestné konanie“, uviedla prokuratúra v pondelok vo vyhlásení. Podmienky Guanipovho prepustenia ešte neboli zverejnené.
Machadová tvrdila, že jej blízky spojenec bol v hlavnom meste Caracas „unesený“ ozbrojenými mužmi „oblečenými v civile“, ktorí ho násilím odviedli. „Žiadame jeho okamžité prepustenie,“ napísala na sociálnej sieti X.
Opozičný spojenec Machadovej bol zatknutý v máji minulého roka v súvislosti s údajným sprisahaním. Bol obvinený z terorizmu, prania špinavých peňazí a podnecovania k násiliu a nenávisti. Guanipa sa pred zatknutím skrýval. Naposledy ho videli na verejnosti vlani v januári, keď sprevádzal Machadovú na protimadurovskom zhromaždení.
Po Madurovom zajatí americkými špeciálnymi jednotkami 3. januára začali venezuelské úrady pomaly prepúšťať politických väzňov. Ľudskoprávne skupiny však odhadujú, že na prepustenie stále čaká približne 700 ľudí.