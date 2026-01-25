Venezuela prepustila najmenej 80 politických väzňov

Venezuela v nedeľu prepustila najmenej 80 politických väzňov, ktorých uväznila vláda zosadeného diktátora Nicolása Madura. Uviedla to venezuelská mimovládna organizácia Foro Penal.
Vláda dočasnej venezuelskej líderky Delcy Rodríguezovej vyhlásila, že prepustí „veľké množstvo ľudí“. Vo väzení naďalej zostávajú stovky Madurových odporcov. Úrady v Caracase tvrdia, že od decembra prepustili 626 ľudí. Podľa organizácie Foro Penal však za ten čas prepustili len približne polovicu z tohto počtu. Venezuelská opozícia a ľudskoprávne organizácie kritizujú, že proces postupuje príliš pomaly.
Venezuelské úrady prepustili českého občana zadržaného pre údajné sprisahanie proti Madurovi
Venezuelské úrady začali tento mesiac pod tlakom prezidenta USA Donalda Trumpa prepúšťať politických väzňov. Trump vyhlásil, že Spojené štáty nesú za Venezuelu „zodpovednosť“ .
Elitné americké jednotky 3. januára zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura a jeho manželku. Americké úrady ho v ten istý deň previezli na vojenskú základňu v USA, odkiaľ ho agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie eskortovali do federálnej väznice v New Yorku.