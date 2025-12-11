Machadová sa skrýva, Nobelovu cenu za mier prevzala jej dcéra

Dcéra venezuelskej opozičnej líderky Maríe Coriny Machadovej prevzala v stredu Nobelovu cenu za mier v mene svojej matky. Ako referuje web euronews.com, udialo sa tak niekoľko hodín po tom, čo sa objavili správy, že Machadová sa nezúčastní na ceremónii.
Jörgen Watne Frydnes, predseda Nórskeho Nobelovho výboru, na slávnostnom udeľovaní cien v Osle povedal, že „María Corina Machadová urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby sa mohla zúčastniť na slávnostnom ceremoniáli“.
Dodal, že „hoci sa nebude môcť zúčastniť na ceremoniáli“, za potlesku potvrdil, že je „v bezpečí“.
Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová venovala ocenenie Trumpovi
Machadová sa skrýva a na verejnosti ju nevideli od 9. januára, keď ju na krátky čas zadržali po tom, čo sa pridala k svojim podporovateľom na proteste vo venezuelskom hlavnom meste Caracas.
Machadová v zvukovej nahrávke zverejnenej na webovej stránke Nórskeho Nobelovho výboru uviedla, že mnoho ľudí „riskovalo svoje životy“, aby jej pomohli dostať sa do Osla. „Viem, že stovky Venezuelčanov z rôznych častí sveta sa dokázali dostať do vášho mesta a práve teraz sú v Osle… Rodina, môj tím, mnohí kolegovia. Už sa neviem dočkať, keď ich všetkých objímem,“ dodala Machadová.
Trump môže zabudnúť na Nobelovu cenu za mier. Ocenenie získala venezuelská bojovníčka za demokraciu
Neprítomnosť laureáta nie je bezprecedentná. V roku 2010 sa nemohol zúčastniť uväznený čínsky disident Liou Siao-po a nikto si jeho cenu nevyzdvihol.
V roku 2022 zastupovala bieloruského prezidenta Alesa Bialiackého jeho manželka Natalia Pinčuková. O rok neskôr cestovali dospievajúce deti iránskej prezidentky Narges Mohammadiovej do Osla, aby prevzali Nobelovu cenu v jej mene.