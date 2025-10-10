Trump môže zabudnúť na Nobelovu cenu za mier. Ocenenie získala venezuelská bojovníčka za demokraciu

Nobelovu cenu za mier v piatok udelili venezuelskej opozičnej líderke a aktivistke za demokraciu Maríi Corine Machadovej. Oznámil to Nórsky Nobelov výbor.
Podľa predsedu výboru Jörgena Watneho Frydnesa bola Machadová ocenená „za jej neúnavnú prácu na podpore demokratických práv ľudí vo Venezuele a za jej boj za spravodlivý a mierový prechod od diktatúry k demokracii“.
Žiarli na Obamu? Trump tvrdí, že nezískanie Nobelovej ceny by bola „urážka“ Spojených štátov
Výbor ju označil za „kľúčovú, zjednocujúcu postavu v politickej opozícii, ktorá bola kedysi hlboko rozdelená, v brutálnom autoritárskom štáte, ktorý teraz trpí humanitárnou a ekonomickou krízou“.
Machadová bola vyzdvihnutá ako „jeden z najvýznamnejších príkladov občianskej odvahy v Latinskej Amerike v ostatnom období“, pričom počas posledného roka bola nútená žiť v ústraní. „Napriek vážnym hrozbám pre jej život zostala v krajine, čo inšpirovalo milióny ľudí.“
Americký prezident Donald Trump otvorene prejavil túžbu získať túto cenu, no odborníci v Osle pred vyhlásením výsledkov tvrdili, že nemá šancu, keďže jeho politika „America First“ je v rozpore s ideálmi Nobelovej ceny za mier.
Sacharovovu cenu dostali dostali dvaja opoziční politici z Venezuely
Nobelova cena za mier je jedinou cenou udeľovanou v Osle, ostatné kategórie sú vyhlasované v Štokholme.
Vo štvrtok bola udelená Nobelova cena za literatúru maďarskému spisovateľovi Lászlóovi Krasznahorkaiovi, ktorého diela skúmajú témy postmodernej dystopie a melanchólie. Sezóna Nobelových cien 2025 vyvrcholí v pondelok cenou za ekonómiu.