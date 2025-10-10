Trump môže zabudnúť na Nobelovu cenu za mier. Ocenenie získala venezuelská bojovníčka za demokraciu

Americký prezident Donald Trump otvorene prejavil túžbu získať túto cenu, no odborníci v Osle pred vyhlásením výsledkov tvrdili, že nemá šancu.
Nobel Peace
Nobelovu cenu za mier za rok 2025 získala venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová, uviedol v piatok predseda Nórskeho Nobelovho výboru Jörgen Watne Frydnes, v piatok 10. októbra 2025. Foto: Rodrigo Freitas/NTB Scanpix via AP
Nobelovu cenu za mier v piatok udelili venezuelskej opozičnej líderke a aktivistke za demokraciu Maríi Corine Machadovej. Oznámil to Nórsky Nobelov výbor.

Podľa predsedu výboru Jörgena Watneho Frydnesa bola Machadová ocenená „za jej neúnavnú prácu na podpore demokratických práv ľudí vo Venezuele a za jej boj za spravodlivý a mierový prechod od diktatúry k demokracii“.

Výbor ju označil za „kľúčovú, zjednocujúcu postavu v politickej opozícii, ktorá bola kedysi hlboko rozdelená, v brutálnom autoritárskom štáte, ktorý teraz trpí humanitárnou a ekonomickou krízou“.

Machadová bola vyzdvihnutá ako „jeden z najvýznamnejších príkladov občianskej odvahy v Latinskej Amerike v ostatnom období“, pričom počas posledného roka bola nútená žiť v ústraní. „Napriek vážnym hrozbám pre jej život zostala v krajine, čo inšpirovalo milióny ľudí.“

Americký prezident Donald Trump otvorene prejavil túžbu získať túto cenu, no odborníci v Osle pred vyhlásením výsledkov tvrdili, že nemá šancu, keďže jeho politika „America First“ je v rozpore s ideálmi Nobelovej ceny za mier.

Nobelova cena za mier je jedinou cenou udeľovanou v Osle, ostatné kategórie sú vyhlasované v Štokholme.

Vo štvrtok bola udelená Nobelova cena za literatúru maďarskému spisovateľovi Lászlóovi Krasznahorkaiovi, ktorého diela skúmajú témy postmodernej dystopie a melanchólie. Sezóna Nobelových cien 2025 vyvrcholí v pondelok cenou za ekonómiu.

