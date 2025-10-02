Má iba 14 rokov, ale vedie produktivitu v ženskej lige. Roškovú inšpirujú Lopušanová a McDavid

Štrnásťročná Tamara Rošková má po troch zápasoch Slovenskej ženskej hokejovej ligy na konte 8 bodov za štyri presné zásahy a rovnaký počet asistencií. Spolu s Nikolou Rumanovou zo Slovana Bratislava sú na čele hodnotenia produktivity celej súťaže.
„Za tieto výsledky jednoznačne vďačíme tímovej hre a skvelej atmosfére v kabíne. Chcela by som vyzdvihnúť kolektív, zišli sme sa výborná partia. Ešte však musíme popracovať na korčuľovaní a komunikácii na ľade,“uviedla Rošková, cituje ju oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Sedem bodov proti Čani
Vo Zvolene hrá už druhú sezónu. Vlani zasiahla do 22 stretnutí, v ktorých deväťkrát skórovala a zaznamenala šesť presných prihrávok. Aktuálnu sezónu Zvolenčanky otvorili vysokým triumfom 11:0 nad hráčkami Ice Dream z Čane. Šikovná mládežnícka reprezentantka sa na tom podieľala tromi gólmi a štyrmi asistenciami.
Množstvo gólov
„Celé stretnutie sprevádzali úžasné emócie a previedli sme skvelú tímovú hru. Dali sme množstvo gólov, čo ma veľmi potešilo. Verím, že aj v ďalších zápasoch budeme predvádzať podobné výkony,“ pokračovala.
Najväčšiu satisfakciu jej však priniesla vydretá výhra proti Žiline 4:3 po predĺžení: „Bol to mimoriadne ťažký zápas proti náročnému súperovi. Preto som rada, že sme to zvládli a dotiahli do víťazného konca,“ dodala Rošková.
Rošková okrem zápasov v SŽHL stíha aj tie v chlapčenskej Lige starších žiakov AA. V aktuálnej sezóne zasiahla v drese materského HK Brezno do piatich duelov s bilanciou dvoch bodov za gól a asistenciu.
Chlapci sú kontaktnejší
„V chlapčenskej kategórii sa hrá hokej viac dynamicky a kontaktne. Táto skúsenosť mi pomáha nabrať sebavedomie medzi ženami a nebáť sa aj tvrdších súbojov počas zápasov. Ak by som to mala zhodnotiť, tak toto sú také najväčšie rozdiely medzi oboma kategóriami,“ porovnala talentovaná hráčka.
Lopušanová ako vzor
V lete ju hlavný tréner ženskej reprezentácie do 18 rokov Michal Kobezda nominoval na medzinárodný turnaj World Selects Invitational 2025 v Bratislave. Na tomto podujatí si zahrala aj s Nelou Lopušanovou.
„Veľmi sme si sadli aj po ľudskej stránke. Hneď ako sme sa prvýkrát stretli, začali sme sa rozprávať. Je jednou z mojich inšpirácií. Snažila som sa naučiť sa od nej techniku korčuľovania, ktorú má veľmi dobre zvládnutú. Chcela by som sa posunúť na jej úroveň. Tiež sa snažím od nej odpozerať prácu s hokejkou,“ priblížila Rošková na webe hockeyslovakia.sk.
Zámorie a McDavid
Štrnásťročná útočníčka sa netají smelými ambíciami do blízkej budúcnosti.
„V dohľadnom čase by som chcela odísť zo Slovenska a získať kvalitný zahraničný angažmán. Preferovala by som klub v zámorí alebo vo Švédsku. Ďalším mojím veľkým snom je zúčastniť sa na majstrovstvách sveta žien,“ načrtla svoje plány Rošková, ktorej idolom je okrem Lopušanovej aj Connor McDavid.