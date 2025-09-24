Slafkovský dostal korčuľou do tváre. Kmec strelil gól a Honzek aj Nemec asistovali - VIDEO

Po Filipovi Mešárovi sa zapísal do kanadského bodovania v predsezónnom období v drese Montrealu aj Juraj Slafkovský.
Krídelník prvého útoku Canadiens prispel asistenciou k víťazstvu svojho tímu nad Philadelphiou 4:2. Zverenci trénera Martina St. Louisa zostávajú po dvoch prípravných zápasoch nezdolaní, hoci ich odohrali v úplne rozdielnych zostavách.
Korčuľou do tváre
Slafkovský bol pri góle Nicka Suzukiho na 3:1. Spoluhráča a zároveň kapitána Canadiens našiel prihrávkou medzi útočnými kruhmi, Suzuki sa uvoľnil a nemal problém zakončiť.
Bolo to krátko po tom, čo Slafkovského museli ošetriť po zásahu korčuľou do tváre od jeho bývalého spoluhráča Christiana Dvoraka. „Dostal korčuľou do tváre a musel do šatne. Nič vážne to však nebolo, keďže hneď v prvom striedaní po návrate na ľad nabil Suzukimu na gól,“ napísal web montrealhockeynow.com.
Slafkovský celkovo odohral 12 minút a okrem asistencie si zapísal do štatistík aj strelu na bránku, dva hity a dva plusové body.
Juraj Slafkovsky takes a skate to the face by former teammate Christian Dvorak.#GoHabsGopic.twitter.com/us4NWDpGVG
— Marc Dumont (@MarcPDumont) September 24, 2025
Veľký zápas Xhekajovcov
Veľký zápas odohrali bratia Arber a Florian Xhekajovci, ktorí v zostave Montrealu nastúpili spolu vôbec po prvý raz a obaja sa blysli gólmi. Útočník Florian ešte v prvej tretine zvýšil na 2:0 a starší Arber 14 sekúnd pred koncom tretej tretiny pečatil výsledok na 4:2.
Pri Florianovom góle sa v hľadisku rozplakala mama Xhekajovcov Simona, ktorá je českého pôvodu. Na doplnenie: ich otec pochádza z Albánska, presnejšie z Kosova. „Sny sa plnia, keď tvrdo pracujete. A my sme s chlapcami tvrdo pracovali. Som taká plná emócií, že to ani neviem vysvetliť,“ vravela Simona Xhekajová podľa webu NHL.
Zatiaľ čo Arber Xhekaj už počas troch sezón odohral v drese Montrealu 165 zápasov, jeho mladší brat Florian zatiaľ čaká na svoju šancu v profilige. Dosiaľ hrával len na farme v Lavale v AHL.
Rodičia obetovali všetko
„Mama nás prekvapila svojím príchodom. Keď som ju zbadal, hneď som vedel, že to emocionálne veľmi prežíva. Bol to pre ňu špeciálny moment, keď nás videla hrať v jednom zápase. Naši rodičia obetovali všetko, aby z nás boli hokejisti,“ povedal Arber Xhekaj.
V utorkových prípravných zápasoch NHL sa do hodnotenia produktivity zapísali aj ďalší traja slovenskí hokejisti. Prvý slovenský gól v príprave na novú sezóne zaznamenal nečakaný strelec.
Kmecov gól
Obranca Jozef Viliam Kmec strelil jediný gól Vegas v domácom zápase proti Los Angeles. Padol v 49. min z medzikružia a domáci ním znížili na priebežných 1:2. Kings napokon zvíťazili 3:1.
Asistencie Nemca a Honzeka
Asistencie pri góloch si zapísali obranca Šimon Nemec a útočník Samuel Honzek. Nemec sa podieľal na triumfe New Jersey nad New York Islanders 6:2 asistenciou, plusovým bodom, ale najmä odohral 22:31 min, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov Devils.
Pri góle do prázdnej bránky zasa asistoval Samuel Honzek. Jeho Calgary zvíťazili nad Seattlom 4:1 a 20-ročný útočník Flames si pripísal aj plusový bod. Bodovať sa nepodarilo Adamovi Sýkorovi, jeho New York Rangers prehral na ľade Bostonu 4:5 po predĺžení.