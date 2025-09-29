Faith po ďalšej prehre Michaloviec: Cítim sa ako vrah, nepoučil som sa z otcovej chyby. Nikto nechcel prísť hrať za Duklu - VIDEO

Súboj predposledného s posledným skončil o tri góly v prospech Prešova. Michalovce na domácom ľade nestačili na nováčika Tipsport extraligy 2:5.
Po zápase to už nevydržal tréner „líšok“ Juraj Faith, ktorý na tlačovej konferencii takmer desať minút tvrdo hodnotil reakcie michalovských fanúšikov na výkony svojich miláčikov.
„Jasné, že ma trápi prehra a v akom stave sa nachádzame, že ideme od prehry k prehre. Ale mňa trápi niečo viac, situácia okolo klubu zvonku okolo trénerov a hráčov – nenávisť, nadávky, osočovanie,“ začal Faith.
Ešte to nezažil
Priznal, že zodpovednosť zobral na seba ako hráč, tak aj hlavný kouč. Napriek dlhej kariére nevie, či takúto situáciu niekedy zažil.
„Niekedy sa človek vonku cíti ako vrah, ako keby niekoho zavraždil. Asi ľudia zabudli, že v júni a júli sa nevedelo, či sa tu bude vôbec hrať extraliga,“ uviedol s tým, že ľudia v klube pracujú 24 hodín denne na tom, aby Michalovce hrali najvyššiu súťaž.
Ostatné tímy už mali kompletné kádre, no na Zemplíne boli podpísaní len siedmi statoční. „Viete kto sem chcel prísť? Nikto. Ja som osobne komunikoval s importmi. Boli sme pred dohodou so šikovným veľkým obrancom. Pred podpisom mi napísal, že hovoril s nejakými hráčmi a že ďakuje, ale nepríde.“
Kritika na domáceho brankára
Hokejisti, ktorí v Dukle pôsobia, bojujú za klub, logo, ale aj za svoje meno. „Majú svoje rodiny, deti, mamy. Toto, čo oni čítajú, je hnus. Ja s kritikou viem žiť. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že mám chrbtovú kosť. Dnes ma vyhodia, pre mňa život pôjde ďalej – aj rodinný i hokejový. Michalovce nestoja na Faithovi,“ uvedomuje si tréner.
Nenávistné komentáre fanúšikov označil „nonsens“. „Ľudia v Michalovciach idú zavraždiť, obesiť, zlynčovať Glosára, domáceho brankára,“ priblížil s tým, že ani jeden z trojice gólmanov nikdy nebol jednotkou v tíme a napriek tomu im dali šancu.
Celú situáciu považuje za „smutnú realitu“. Nie je mu jedno, čo sa deje na ľade. Povedal, že každý deň má tep na úrovni 200 úderov za minútu. „Moja mama mi hovorí, že som si vybral zlé povolanie, že som sa nepoučil z otcovej chyby. No milujem hokej, či sa vyhráva, alebo prehráva.“
Verí v pozitívnu budúcnosť
Podľa Faitha je v súčasnosti zlá doba a je rád za to, že v marci oslávi jubilejné 50. narodeniny. Upokojuje ho doba, keď vyrastal bez telefónu.
Teraz je všetko iné. Síce on telefón príliš „neotvára“, no rodiny hráčov áno. „To je tlak – kto nešportoval, nevie,“ povedal tréner Dukly.
Michalovce sa z „deky“ môžu vyhrabať len trpezlivou mravenčou prácou. „Stojím za chlapcami, nie je to pre nich ľahká situácia. Dá sa z toho dostať výhrou. Šport je psychika,“ dodal s tým, že si je stopercentne istý, že sa Zemplínčanom podarí naskočiť na víťaznú vlnu.
„Je to proces. To nie je šprint, ale maratón. Jednoduchá matematika,“ doplnil Faith. Jeho Michalovce zvíťazili len raz zo siedmich zápasov a patrí im s dvomi bodmi posledné 12. miesto.
Prešov sa vďaka výhre posunul na 10. pozíciu, predbehol takisto trápiaci sa Poprad.