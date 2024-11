Lyžiarske strediská vo Vysokých a Nízkych Tatrách sa otvoria už čoskoro, návštevníci sa môžu tešiť na desiatky kilometrov zjazdoviek

Brány lyžiarskych stredísk vo Vysokých a Nízkych Tatrách sa otvoria už čoskoro. Najvyššie pohorie na Slovensku, teda Vysoké Tatry, ponúkne lyžiarom viac ako dvadsať kilometrov zjazdoviek. Na Štrbskom Plese sa lyžovačka začne možno už na Mikuláša.

Výborné podmienky pre zimné športy však ponúka na Slovensku aj Liptov či strediská v spomínaných Nízkych Tatrách. Informovala o tom v pondelok vedúca odboru komunikácie agentúry Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

Lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách

Vo Vysokých Tatrách si môžu priaznivci lyžovania vybrať spomedzi stredísk v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese či v Starom Smokovci.

„V našom najvyššie položenom stredisku na Štrbskom Plese by si návštevníci mohli prvýkrát zalyžovať už na Mikuláša. Stredisko má deväť kilometrov širokých zasnežovaných zjazdoviek. V závislosti od snehových podmienok by v ňom sezóna mohla trvať až do apríla,“ uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.

Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica by mohlo prvých návštevníkov privítať už 14. decembra. Tamojšie svahy by im v prípade priaznivého počasie mohli byť k dispozícii až do mája. „V stredisku sa nachádza dvanásť kilometrov zjazdoviek, medzi nimi aj najvyššie položená a najstrmšia zjazdovka z Lomnického sedla,“ pripomenula generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.

V regióne Vysoké Tatry si počas zimnej sezóny môžu dovolenkári vyskúšať aj viac ako 75 kilometrov upravovaných bežeckých tratí. „Najväčším areálom je Štrbské Pleso, ktoré ponúka osem bežeckých okruhov v dĺžke od 0,7 do päť kilometrov,“ dodala Lucia Blašková.

Na svoje si prídu aj milovníci skialpinizmu

Na svoje si vo Vysokých Tatrách prídu aj milovníci spojenia vysokohorskej turistiky a lyžovania, teda skialpinizmu. Tí skúsenejší si môžu vybrať z viacerých možností, medzi nimi prechod cez Baranie sedlo, Priečne sedlo a zjazd cez Soliskové sedlo.

Pre začiatočníkov, ktorí sa chcú zoznámiť s výstupom do kopca na lyžiach, je určený Ski fitness. Obľúbené tipy na výstup vo Vysokých Tatrách sú Hrebienok, Popradské Pleso, či Sliezsky dom.

Top strediskom je Jasná

Top miestom všetkých lyžiarov je podľa agentúry stredisko Jasná, kde si zalyžujú na severnej liptovskej strane a prelyžujú aj na Horehronie. Väčšina tunajších trás je technicky zasnežovaná, čo garantuje sneh od decembra až do apríla. Tento rok stredisko otvára už v posledný novembrový víkend. Stredisko ponúka viac ako 50 kilometrov zjazdoviek rôznych obťažností.

Ďalším obľúbeným lyžiarskym strediskom je na Liptove Malinô Brdo pri Ružomberku. V zimnej sezóne ponúka 10,5 kilometrov zjazdoviek na lyžovanie. Najdlhšia zjazdovka s dĺžkou 3,9 kilometra prekoná výškový rozdiel 698 metrov a je jednou z najdlhšie technicky zasnežovaných zjazdoviek na Slovensku.

„V stredisku sa nachádza osem zjazdoviek rôznej náročnosti. Sú dostatočne široké, vďaka čomu sú vhodné aj pre rodiny či skupiny priateľov,“ spresnila Vala Magátová.

Ďalšie strediská v Nízkych Tatrách

V Nízkych Tatrách sú aj ďalšie strediská, medzi nimi napríklad Ski Opalisko Závažná Poruba, Ski Centrum Demänová, Ski Žiarce Pavčiná Lehota, či Ski Dolinky. Dokopy ponúka región viac ako 80 kilometrov zjazdoviek.

Na Liptove si však prídu na svoje aj milovníci skialpu, ponúka zároveň 70 kilometrov upravených bežkárskych tratí. Najlepšiu garanciu snehu majú trate v Jasnej a na Čertovici, hoci majú náročnejší profil.

„Pre začiatočníkov a rodiny s deťmi sú vhodnejšie trate na rovinatých lúkach napríklad Demänová, Liptovská Kokava, Liptovská Štiavnica alebo trate pri lyžiarskom stredisku Dolinky v Žiari. Náročnejší profil majú trate v Závažnej Porube, ktoré boli projektované priamo na účel pretekov,“ uzavrela Vala Magátová.