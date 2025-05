Lukáč poriadne naložil Slafkovskému. Slovenským hokejistom na MS poďakoval, dvoch vyzdvihol - VIDEO, FOTO

Slovenskí hokejisti skončili v základnej skupine A až na šiestom mieste. Zo siedmich zápasov vyhrali len dva – proti Francúzsku a Slovinsku.

Skloniť sa museli nad družstvami Švédska, Kanady, Fínska, Lotyšska aj Rakúska. Inkasovali sme až 24 gólov a strelili biednych deväť.

Rodáci spod Tatier tak obsadili konečnú 11. priečku. Ide o najhoršie umiestnenie za ostatných osem rokov.

Koho vyzdvihol?

Ďalšie tvrdé slová adresoval bývalý skvelý útočník Vincent Lukáš pre web sport24.pluska.sk. Patrili však Jurajovi Slafkovskému, ktorý si na tohtoročných MS ani nezahral.

„Treba poďakovať vedeniu a hráčom. Každý predpovedal, že vypadneme, no zachránili sme sa v elitnej kategórii, lebo to by bol veľký problém. Toto chlapci splnili a získali skúsenosti, niekto lepšie, niekto horšie. Patrí im vďaka, že sme nevypadli, toto je jediné plus na našom mužstve,“ začal 71-ročný rodák z Košíc.

Z tímu vyzdvihol najmä Sebastiána Čederleho. „Jeho výkony ma neprekvapili, páčil sa mi jeho ťah na bránu, dal góly a chodil do súbojov. Jeho by som vyzdvihol a ešte možno brankára Samuela Hlavaja. Inak boli všetci v priemere rovnakí.“

Viacerí slovenskí hokejisti sa z mnohých dôvodov ospravedlnili pred majstrovstvami sveta. Nepomohli tak v snahe postúpiť zo skupiny a dosiahnuť čo najlepší výsledok.

„Nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale aby sme sa prosili hráčovi, aby prišiel? Keď mal na to vážne dôvody ako zranenie, tak to beriem. Aby však 26 hráčov malo takéto dôvody a neprišli?“ pýta sa Lukáč.

Čaká na to už tri roky

„Trikrát denne čítam o Slafkovskom. Som Košičan, fandím mu, ale ešte to musí dokázať, že je najlepší hokejista na svete. Tri roky na to čakáme a budeme asi čakať ďalej. Keď to dokáže, tak klobúk dole, ale či bude vedúca osobnosť, to ukáže čas. Za tri roky som to nevidel, že by mal byť lídrom v reprezentácii. Zatiaľ ma o tom nepresvedčil a uvidíme, čo bude ďalej,“ vyjadril sa na margo vývoja 21-ročného hráča.

Tvrdenie Slafkovského počas sezóny, že slovenský hokej je skorumpovaný, nepovažuje Lukáč za pravdu.

„Nechcem mu zachádzať pod nechty, ale opýtal by som sa ho, kde vyrástol. Nebyť rodičov, nehral by v Salzburgu, Hradci Králové, vo Fínsku a nebol by na olympiáde. Neviem, kde by bol teraz Slafkovský.

Ťažko hovoriť o korupcii, sú rodičia, ktorí na to majú, ale aj takí, ktorí majú doma synov a nádejných hokejistov a nemajú toľko peňazí, pretože hokej je drahý šport. On mal šťastie, že jeho rodičia na to mali a dostal sa tam, kde je, a nech ďakuje Bohu a rodičom. Takú podporu, akú má on, som nevidel pri žiadnom športovcovi,“ dodal bývalý hokejista pre uvedený web.