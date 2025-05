Lukáč si nebral servítku pred ústa a skritizoval hráčov, ktorí odmietli reprezentovať: Nech sa hanbia

Viacerí slovenskí hokejisti sa z mnohých dôvodov ospravedlnili pred majstrovstvami sveta. Nepomôžu tak v snahe postúpiť zo skupiny a dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Ich absencie sú pre zranenia, dlhú sezónu či rodinné dôvody. Nedávno to okomentoval aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan a pridali sa aj viaceré osobnosti spojené s týmto športom.

Najtvrdšie slová azda adresoval bývalý skvelý útočník Vincent Lukáš pre web sport24.pluska.sk.

Nosiči vody

„Vedenie urobilo, čo sa dalo, ale aby sme sa prosili niekomu, aby reprezentoval? A to sa ešte pýtam, či na to daní hráči majú výkonnosť. U nás je totiž zvyk, že niekto vypadne a je zrazu voľný pre reprezentáciu, hoci v klube je nosič vody alebo sedí na tribúne a chce reprezentovať. To kde sme videli toto? Ďakujme tomu, čo máme a tí, čo neprišli a našli si tragické ospravedlnenia, nech sa hanbia a nech sa pozrú na seba.

Keby bolo ďalej play-off, už by neboli zranení alebo unavení? Päť zápasov nevedia vydržať a prísť, keď na nich čaká celé Slovensko? Treba kvality ukázať aj na šampionáte, no niektorí sa asi boja prísť. Netreba len brať peniaze v zahraničí a potom sa vyhovoriť, to dokáže každý. Prosiť sa však netreba nikomu, to som v živote nezažil a najmä, reprezentáciu si treba zaslúžiť a vydobyť,“ povedal Lukáč pre spomínaný web.

O záchranu?

„Musíme sa uspokojiť s tým, že nastúpia mladí a budú ťahať káru. Nie som veľký optimista, ale myslím si, že pri dobrej organizácii to nemusí byť zlé. Môžeme skončiť v prvej štvorke, ale aj hrať o záchranu.

A ospravedlnenia? Nuž, prichádzajú zranenia, ale aj to, že kluby niekedy neuvoľnia hráčov. Beriem to tak, ako to je. Je to proste tvrdá realita. Musíme sa s tým vysporiadať,“ pridal sa legendárny tréner Július Šupler.

Videl ich niekto hrať?

„Zažil som to takmer na vlastnej koži, keď sa Zdenovi Cígerovi ospravedlnilo 54 hráčov nielen z NHL. Kvalita z NHL tam, pochopiteľne, chýba, ale treba sa s tým vysporiadať a ísť na šampionát s kádrom, akým máme a treba tým hráčom veriť.

Ešte by som podotkol na margo hráčov z AHL, na ktorých sa čaká. Videl ich niekto hrať? Lebo NHL zápasy si môžete pozrieť, ale videl niekto hrať našich v AHL? Dostanú priestor len preto, že hrajú tam? Vieme, akú majú úroveň a kvalitu a ako hrali v tejto sezóne?“ doplnil pre uvedenú webstránku bývalý obranca Róbert Pukalovič.