Ľudia chcú pre poslancov aj testy gramotnosti, lebo v parlamente sedí „hotová katastrofa“

Polovica (50 percent) občanov Slovenska si myslí, že sa život na Slovensku po najbližších parlamentných voľbách nezmení, 22 percent respondentov očakáva zlepšenie a 28 percent predpokladá zhoršenie svojej životnej situácie.

Koľko ľudí nechce ísť na voľby?

Vyplýva to z prieskumu agentúry Mnforce pre denník Plus jeden deň. Agentúra vykonávala prieskum od 8. do 12. mája na vzorke tisíc respondentov.

Ako ďalej z prieskumu vyplynulo, na voľbách sa nechce zúčastniť 19 percent z opýtaných. Len 14 percent respondentov si myslí, že v Národnej rade SR sú kompetentní a vzdelaní zástupcovia ľudu.

Až 80 percent je však presvedčených, že tam sedí „hotová katastrofa“, alebo inými slovami „spoločnosť bez praktických skúseností a vzdelania na to, aby vôbec mohli schvaľovať zákony“.

Psychotesty a test gramotnosti

Z prieskumu tiež vyplynulo, že stranu Smer-SD by vo vláde chcelo 31 percent respondentov, Hlas-SD 28 percent a hnutie Sme rodina 22 percent respondentov.

Na štvrtom mieste sa umiestnilo hnutie Republika, ktorú by si vo vláde predstavovalo 20 percent opýtaných. Najmenej si občania Slovenska želajú strany Aliancia, OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Demokrati.

Až 87 percent voličov sa domnieva, že zvolení poslanci by mali najskôr absolvovať psychotesty a testy gramotnosti, k čomu sa prikláňa aj politológ Jozef Lenč.

Pre denník Plus jeden deň sa vyjadril, že by bolo vhodné, aby testami politickej gramotnosti prešli aj tí, ktorí sa uchádzajú o mandát v parlamente alebo post vo vláde a teda tí, ktorí chcú participovať na riadení štátu.

„Tiež sa domnievam, že istá miera spôsobilosti rozhodovať o štáte by mala byť potrebná aj od voličov, aby nedávali hlas tým, ktorých pôsobenie v parlamente následne vnímajú ako ‚čistú katastrofu‘,“ uzavrel Lenč.