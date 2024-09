Lóve 2 prichádza s oficiálnym trailerom: Pripravte sa na exotiku, brutálne tempo a akciu!

Jakub Kroner opäť posúva hranice slovenského filmu. Pozrite si nový trailer a presvedčte sa sami.

Kultový film Lóve, ktorý sa v roku 2011 stal najnavštevovanejším domácim filmom v slovenských kinách, sa po trinástich rokoch konečne dočkal voľného pokračovania. Novinku Lóve 2 si teda naplno užijú všetci diváci, aj tí, ktorí prvý film nevideli.

Pozrite si oficiálny trailer:

Režisér a scenárista Jakub Kroner hovorí, že „nemalo predsa zmysel robiť zase tú istú lovestory. Posunuli sme postavy, príbeh, skočili sme do exotickej krajiny, aj do iného žánru. Film vznikal dlho – aj kvôli pandémii – a bolo náročné udržiavať sústredenie a energiu celého tímu. Scenár sme viackrát prepisovali, nespočetnekrát sa nám menili plány, ale v konečnom dôsledku si myslím, že filmu to prospelo, postupne vyzrieval. Uvidíme, čo nám povedia diváci teraz.”

Príbeh Lóve 2 nás vtiahne do sveta, kde láska veci len komplikuje a „lóve“ vládnu všetkému. Hlavný hrdina Maťo (Michal Nemtuda) sa proti svojej vôli stane súčasťou boja o moc a peniaze, ktorý nikdy nekončí. Sú v ňom nielen intrigy, ale aj politická vražda, zlí chlapci versus ešte horší… a v tom všetkom je on ako osamelý bojovník, ktorý bojuje s tieňmi vlastnej minulosti.

Pre Michala Nemtudu sa práca na filme Lóve 2 rovná tvrdej drine na sebe. „Tri roky dopredu som tvrdo makal, aby som vyzeral ako ten Maťo, ktorého chcel mať vo filme Jakub. Každú voľnú chvíľu popri práci som bol na tréningu, učil som sa zápasiť, narábať so zbraňami, prísne som upravil stravu, žiadny alkohol… Bol to tvrdý režim, musel som si stále opakovať, prečo to robím. Ale keď som videl, čo sme natočili, som hrdý, stálo to za to.”

Kristína Svarinská (Veronika) so širokým úsmevom prezrádza, aké bolo stretnúť sa po rokoch na pľaci s Lóve partiou: „Fantastické! Ihneď sme nabehli na tú istú vlnu. Podobný pocit, ako na stretávke zo strednej. Všetci ste si už niečím prešli, ale v istom momente ste akoby okamžite späť v čase, akoby sa nič nezmenilo.”

Foto: Continental Film

V Lóve 2 okrem Michala Nemtudu, Kristíny Svarinskej, Jakuba Gogála a Dušana Cinkotu opäť uvidíme aj Tinu, Zuzku Porubjakovú či Sama Spišáka a Daniela Fischera. Skvelé herecké obsadenie dopĺňa Gregor Hološka, Jana Kolesárová a Alexander Bárta, ako aj vynikajúci thajskí herci Bella Boonsang a Beam Saranyoo Prachakit. Svoju prvú filmovú rolu si v ňom zahral aj rapper Separ.

Foto: Continental Film

Na kaskadérske choreografie dohliadal Vladimír Furdík, ktorý je celosvetovo známy ako Night King (Hra o tróny), ale jeho kaskadérske výkony sme mali možnosť vidieť v mnohých zahraničných produkciách, naprílad v projektoch ako Zaklínač či Prometeus. Vo filme sa predstaví nielen ako autor choreografií a kaskadér, ale aj ako herec. „Už veľmi dlho som nerobil na slovenskej produkcii. Za tento film som veľmi rád, aj keď som si nebol istý, ako ho kvôli pracovnej vyťaženosti budem stíhať. Dokonca som kvôli nemu odmietol aj pár veľkých zahraničných ponúk, vrátane Ridleyho Scotta. Nakoniec som sa pri tejto práci cítil tak trochu ako na dovolenke, výborná atmosféra. Kvalita slovenských filmov stúpa a dúfam, že si diváci užijú aj ten náš.”

„Veľká časť filmu sa natáčala v exotickom Thajsku, tisíce kilometrov od Slovenska. To znamenalo obrovskú výzvu pre celý tvorivý tím, ktorý na filme pracoval ďaleko od domácich podmienok, spolu s veľkým zahraničným štábom,“ hovorí producentka Adriana Kronerová. Dodajme len, že na výrobe filmu Lóve 2 sa podieľali Mário Ondriš (hlavný kameraman), Erik Ivančík (architekt), Sandra Žigová (kostýmy), Michal Kondrla (strih), Lukáš Kasprzyk (zvuk), Lukáš Kobela, Jureš Fallgrap a Jimmy Pé (hudba).

Netrpezlivo očakávanú filmovú novinku prinesie na plátna kín distribučná spoločnosť Continental film už 24. októbra. Oplatí sa sledovať aj 2ovefilm na Instagrame, pretože ďalšie novinky prídu už čoskoro.

Foto: Continental Film

