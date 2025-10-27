Arsenal zvýšil náskok na čele tabuľky v Premier League, Manchester City prehral s Aston Villou

Eberechi Eze rozhodol o triumfe „The Gunners“ nad Crystal Palace.
Arsenal Gabriel
Gabriel (vpravo hore) z Arsenalu sa pokúša o gól v súboji Premier League 2025/2026 proti Crystal Palace. Foto: SITA/AP
Londýnsky Arsenal zvýšil svoj náskok na čele Premier League na štyri body po víťazstve 1:0 nad Crystal Palace, zatiaľ čo Manchester City prehral 0:1 na pôde Aston Villy.

Eberechi Eze, ktorý prestúpil z Palace do Arsenalu za 60 miliónov libier, strelil svoj prvý gól v Premier League, keď v 39. minúte volejom prekonal brankára súpera po prihrávke Declana Ricea z voľného kopu. „The Gunners“ si v trinástich dueloch udržali desaťkrát čisté konto v 13 zápasoch vo všetkých súťažiach, hoci ofenzíva nebola najlepšia.

Tréner Mikel Arteta vyzdvihol „neuveriteľnú techniku“ Ezeho a upozornil na zranenia Ricea a Williama Salibu.

„The Citizens“, ktorí ťahali deväťzápasovú sériu bez prehry, teraz prehrali tretíkrát za sebou. Jediný gól zápasu strelil Matty Cash.

Skóroval aj hviezdny Erling Haaland, ale jeho zásah neplatil pre postavenie mimo hry. Tím City trpí nedostatkom gólových príležitostí, teda okrem Nóra. „Neboli sme dostatočne agresívni,“ priznal tréner Pep Guardiola.

Tottenham zdolal Everton 3:0, kapitán Micky van de Ven strelil dva góly a Pape Mate Sarr pridal tretí. Bournemouth sa posunul na druhé miesto po výhre 2:0 nad Nottinghamom Forest, ktorý zostáva v zostupovej zóne napriek zmene trénera.

Wolverhapton je na poslednom mieste po prehre 2:3 s Burnley, ktoré sa posunulo na päť bodov nad pásmo zostupu. Tri body vychytal slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý v poslednej minúte nadstaveného času previedol skvelý zákrok.

Zian Flemming strelil dva góly za Burnley, Wolves znížili zásluhou Jorgena Stranda Larsena a Marshalla Munetsiho, no Lyle Foster rozhodol o víťazstve v nadstavenom čase.

