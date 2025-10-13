Bývalý anglický reprezentant sa dočkal stálej trénerskej pozície. Má pred sebou náročnú výzvu - FOTO

Bývalý anglický futbalový reprezentant Jack Wilshere bol v pondelok vymenovaný za nového hlavného trénera tímu Lutonu Town, čím získal svoju prvú stálu trénerskú pozíciu.
Tridsaťtriročný bývalý hráč londýnskeho Arsenal nastupuje do funkcie s okamžitou platnosťou a spolupracovať bude s uznávaným odborníkom Chrisom Powellom, ktorý bude plniť pozíciu asistenta. Wilshere nahrádza Matta Bloomfielda, ktorého vedenie klubu z tretej anglickej ligy prepustilo začiatkom roka. Svoj debut na lavičke Lutonu absolvuje už v sobotu proti Mansfieldu Town.
Kruh sa uzavrel
„Je to pre mňa obrovská česť a privilégium. Mám pocit, že sa kruh uzavrel. Keď som mal osem rokov, prvýkrát som prišiel do Lutonu ako chlapec, a teraz sa sem vraciam ako tréner,“ uviedol Wilshere pre klubovú stránku. „Nemohol by som byť šťastnejší. Teším sa, že budem viesť tento klub.“
Tretí najmladší kouč v Anglicku
Wilshere sa vďaka tomuto angažmánu stal tretím najmladším trénerom v rámci celého systému anglických profesionálnych súťaží vrátane Premier League. Mladšími manažérmi sú len 32-ročný nemecký kouč Brightonu Fabian Hürzeler a 33-ročný Will Still zo Southamptonu.
Medzi ďalších mladých trénerov z radov bývalých hráčov Premier League patria napríklad Ryan Mason (West Brom), Conor Hourihane (Barnsley) či Tom Cleverley (Plymouth Argyle).
Kariéru mu ukončili zranenia
Počas svojej hráčskej kariéry Wilshere odohral 197 zápasov za Arsenal, kde debutoval už ako 16-ročný. Neskôr pôsobil vo West Hame United, Bournemouthe a dánskom Aarhuse, no pre časté zranenia ukončil kariéru už ako tridsiatnik.
rénerské skúsenosti zbieral v akadémii Arsenalu, kde viedol tím do 18 rokov, a naposledy pôsobil ako dočasný kouč Norwichu City. V Lutone sa pokúsi naštartovať tím, ktorý prehral tri z ostatných piatich zápasov a momentálne figuruje až na 11. mieste League One.