Bývalý anglický reprezentant sa dočkal stálej trénerskej pozície. Má pred sebou náročnú výzvu - FOTO

Bývalý anglický reprezentant sa dočkal stálej trénerskej pozície. Má pred sebou náročnú výzvu

Niekdajšia opora Arsenalu Londýn sa vracia na miesto, kde začínal ako dieťa s futbalom.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
ME vo futbale 2016: Slovensko - Anglicko
Anglický futbalista Jack Wilshere v súboji so Slovákom Viktorom Pečovským počas zápasu na majstrovstvách Európy. St. Étienne, 20. jún 2016. Foto: SITA/AP
Bývalý anglický futbalový reprezentant Jack Wilshere bol v pondelok vymenovaný za nového hlavného trénera tímu Lutonu Town, čím získal svoju prvú stálu trénerskú pozíciu.

Tridsaťtriročný bývalý hráč londýnskeho Arsenal nastupuje do funkcie s okamžitou platnosťou a spolupracovať bude s uznávaným odborníkom Chrisom Powellom, ktorý bude plniť pozíciu asistenta. Wilshere nahrádza Matta Bloomfielda, ktorého vedenie klubu z tretej anglickej ligy prepustilo začiatkom roka. Svoj debut na lavičke Lutonu absolvuje už v sobotu proti Mansfieldu Town.

Kruh sa uzavrel

„Je to pre mňa obrovská česť a privilégium. Mám pocit, že sa kruh uzavrel. Keď som mal osem rokov, prvýkrát som prišiel do Lutonu ako chlapec, a teraz sa sem vraciam ako tréner,“ uviedol Wilshere pre klubovú stránku. „Nemohol by som byť šťastnejší. Teším sa, že budem viesť tento klub.“

Tretí najmladší kouč v Anglicku

Wilshere sa vďaka tomuto angažmánu stal tretím najmladším trénerom v rámci celého systému anglických profesionálnych súťaží vrátane Premier League. Mladšími manažérmi sú len 32-ročný nemecký kouč Brightonu Fabian Hürzeler a 33-ročný Will Still zo Southamptonu.

Medzi ďalších mladých trénerov z radov bývalých hráčov Premier League patria napríklad Ryan Mason (West Brom), Conor Hourihane (Barnsley) či Tom Cleverley (Plymouth Argyle).

Arsenal
Futbalista Arsenalu Jack Wilshere sa teší z gólu počas anglickej Premier League v zápase s Manchestrom City. Londýn, 13. septembra 2014. Foto: SITA/AP

Kariéru mu ukončili zranenia

Počas svojej hráčskej kariéry Wilshere odohral 197 zápasov za Arsenal, kde debutoval už ako 16-ročný. Neskôr pôsobil vo West Hame United, Bournemouthe a dánskom Aarhuse, no pre časté zranenia ukončil kariéru už ako tridsiatnik.

rénerské skúsenosti zbieral v akadémii Arsenalu, kde viedol tím do 18 rokov, a naposledy pôsobil ako dočasný kouč Norwichu City. V Lutone sa pokúsi naštartovať tím, ktorý prehral tri z ostatných piatich zápasov a momentálne figuruje až na 11. mieste League One.

