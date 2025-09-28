Hráči Crystal Palace ukončili víťaznú sériu majstrovského FC Liverpool - VIDEO

Tréner „The Reds“ Arne Slot priznal, že domáci si víťazstvo zaslúžili.
Futbalisti londýnskeho tímu Crystal Palace ukončil víťaznú sériu hráčov FC Liverpool v aktuálnej sezóne, keď na domácej pôde v Selhurst Parku zvíťazili nad obhajcom titulu 2:1. Podľa trénera „The Reds“ Arneho Slota jeho zverenci prehrali zaslúžene.

FC Liverpool pred víkendom ťahal sériu siedmich triumfov – piatich v lige a po jednom v Lige majstrov a Ligovom pohári. Za domácich otvoril skóre duelu už v 9. minúte Ismaila Sarr a v prvom polčase dominovali. Po zmene strán zase tlačili hostia a odmenou im bolo vyrovnanie zásluhou gólu Federica Chiesu v 87. minúte.

V siedmej minúte nadstaveného času však Eddie Nketiah rozhodol o triumfe Crystal Palace. „Ak si niekto zaslúžil vyhrať, tak Palace. Prehrali sme s nimi už v súboji o Community Shield (anglický Superpohár, pozn.), teraz si zaslúžili viesť o dva či tri góly už po prvom polčase,“ povedal Slot.

Kouč Liverpoolu kritizoval obranu svojho tímu pri víťaznom góle súpera, keď Jeremie Frimpong nechal Nketiaha neobsadeného. „Môžeme si za to sami, jeden hráč bol príliš ofenzívne naladený, čo viedlo k inkasovanému gólu a prehre,“ uviedol Slot.

Futbalisti Crystal Palace tak zostávajú posledným tímom, ktorý je v Premier League 2025/2026 bez prehry, aktuálne ťahá šnúru 18 duelov bez prehry naprieč všetkými súťažami.

Rakúsky kouč Oliver Glasner označil prvý polčas za najlepší od jeho príchodu k mužstvu vo februári 2024 a vyzdvihol tímovú súdržnosť: „Po prvom polčase sme viedli nad majstrom, čo je vždy výzva. V druhom polčase sme čelili veľkému tlaku, no aj po vyrovnaní sme si zachovali chladnú hlavu. Bol to tímový výkon.“

Futbalisti FC Liverpool napriek prehre zostali na čele tabuľky o tri body pred ich sobotňajším premožiteľom. Na druhú priečku sa v nedeľu môže dostať Arsenal, ktorý si zmeria sily s Newcastlom United.

