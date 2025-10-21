Nottingham Forest má nového trénera, Dyche nahradil Postecogloua

Anglický futbalový klub Nottingham Forest vymenoval Seana Dycheho za nového hlavného trénera s kontraktom do roku 2027. Päťdesiatštyriročný niekdajší kouč Evertonu či Burnley na uvedenej pozícii nahradil Angeho Postecogloua.
Austrálčana dostal v klube „padáka“ po 40 dňoch vo funkcii, dôvodom bola séria zlých výsledkov. Dyche, ktorý začínal ako hráč práve v organizácii Forest pod legendárnym Brianom Cloughom, je tretí tréner tohto klubu v tejto sezóne a ide o jeho prvú trénerskú prácu od odchodu z Evertonu začiatkom tohto roka.
Klub údajne zvažoval aj angažovanie Roberta Manciního či Marca Silvu, voľba však napokon padla na Dycha.
„Sean Dyche je rešpektovaný a skúsený tréner Premier League, ktorý prináša ideálnu kombináciu charakteru, taktiky a úspechov na vedenie klubu,“ uviedol klub v stanovisku.
Dycheho prvý zápas bude vo štvrtok v Európskej lige UEFA proti FC Porto a prvý ligový zápas v nedeľu na ihrisku Bournemouthu. Jeho realizačný tím budú tvoriť aj bývalí hráči Forest Ian Woan a Steve Stone.
Postecoglou bol prepustený po prehre 0:3 s FC Chelsea a sérii ôsmich zápasov bez víťazstva. Vlastník klubu Evangelos Marinakis ukončil spoluprácu s ním po kolapse vzájomného vzťahu. Forest je momentálne v pásme zostupu s piatimi bodmi po ôsmich zápasoch. A to napriek investíciám viac ako 100 miliónov libier v letnom prestupovom období.