Mám v Manchestri nedokončenú prácu, vyhlásil tréner City

Kľúčovým hráčom City je Erling Haaland, ktorý v 12 tohtosezónnych zápasoch za klub a reprezentáciu strelil dovedna 21 gólov a pomáha Nórsku na ceste za miestenkou na budúcoročné majstrovstvá sveta, prvou od roku 1998.
Britain FIFA Football Awards
Tréner Manchestru City Pep Guardiola a jeho manželka Cristina Serra prichádzajú na odovzdávanie cien FIFA Football Awards 2023 v Eventim Apollo v Hammersmith v Londýne, v pondelok 15. januára 2024. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola z anglického klubu Manchester City je presvedčený, že jeho tím sa po výraznej prestavbe uberá správnym smerom. Verí, že hoci ho vedie už deväť rokov, stále pri ňom má „nedokončenú prácu“.

Po prvý raz od jeho príchodu hráči City v minulej sezóne nezískali žiadnu trofej a v Premier League skončilí tretí. Aktuálnu sezónu začali dvoma prehrami v troch zápasoch, no následne zaznamenali sériu siedmich zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach a priblížili sa na tri body k vedúcemu Arsenalu Londýn.

„V roku 2035 o tom začnem premýšľať,“ žartoval Guardiola na otázku, či plánuje prestávku.

„Vidím, že sa zlepšujeme v každom zápase a stále je priestor na zlepšenie. To mi dáva energiu, že práca nie je dokončená. Preto som tu,“ doplnil.

„Je nemožné udržať takúto úroveň, ale budeme ho podporovať v ťažkých chvíľach,“ povedal Guardiola.

V sobotu nastúpia „The Citizens“ proti Evertonu, ktorý bude bez kľúčového hráča Jacka Grealisha, ktorý je na hosťovaní v klube práve z Manchestru City a nemôže nastúpiť proti svojmu materskému tímu.

„Je to jeho želanie a od prvého dňa mal veľký vplyv. Je skvelý človek a teraz je späť v plnej forme a hrá každý zápas,“ uzavrel Guardiola.

