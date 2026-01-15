Londýn označil vyhostenie svojho diplomata pre podozrenia zo špionáže za nepodložené, Moskva varuje pred odvetnými krokmi

Britské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odmietlo ruské tvrdenia, že jeden z diplomatov pôsobiacich na britskom veľvyslanectve v Moskve je špión, a označilo ich za „zlomyseľné a nepodložené“.
„Toto nie je prvýkrát, čo Kremeľ vzniesol zlomyseľné a nepodložené obvinenia voči našim pracovníkom… Starostlivo zvažujeme naše možnosti reakcie,“ uviedol britský rezort diplomacie vo vyhlásení.
Obvinenie zo špionáže
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok ráno oznámilo vyhostenie diplomata, ktorého obvinilo z pôsobenia v prospech britských spravodajských služieb. „Akreditácia tejto osoby bola zrušená. Je povinná opustiť územie Ruskej federácie do dvoch týždňov,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení bez uvedenie identity vyhosteného diplomata.
Ruská tajná služba FSB ho neskôr identifikovala ako Garetha Samuela Daviesa, ktorý podľa oficiálnej moskovskej databázy akreditovaných diplomatov pôsobil na britskej ambasáde ako druhý námestník.
Napäté vzťahy
Kremeľ dlhodobo označuje Britániu za jedného z najvýznamnejších západných nepriateľských aktérov, pričom vzťahy medzi Moskvou a Londýnom boli prakticky na bode mrazu už pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Po začiatku vojny, v ktorej Británia stojí pevne na strane Kyjeva, sa ich vzťahy ešte zhoršili a obe krajiny si v posledných rokoch vzájomne opakovane vyhosťovali diplomatov.
Kremeľ v aktuálnom prípade vystríhal Londýn, aby situáciu „neeskaloval“, a prisľúbil „symetrickú reakciu“, ak Británia pristúpi k odvetným krokom.