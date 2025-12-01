Litve hrozí „orbanizácia“ médií. Žurnalisti protestujú proti ohrozeniu redakčnej nezávislosti

Zamestnanci litovského verejnoprávneho vysielateľa LRT v pondelok oznámili, že začínajú protest proti rozhodnutiu parlamentu zmeniť pravidlá financovania a riadenia inštitúcie. Podľa nich tieto kroky ohrozujú redakčnú nezávislosť.
Zmrazenie rozpočtu
„Po celý týždeň budú pracovníci LRT držať na obrazovke chvíle ticha,“ uviedli novinári vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke litovského telerozhlasu. Dodali, že budú vysvetľovať, prečo sú slobodné médiá nevyhnutné pre demokratickú spoločnosť.
Litovský parlament minulý týždeň v prvom čítaní schválil návrh populistickej strany Nemuno Aušra (Úsvit Nemunu), ktorý uvoľňuje podmienky na odvolanie vedenia LRT. S podporou vládnej koalície poslanci zároveň rozhodli o zmrazení rozpočtu LRT na roky 2026 až 2028 na úrovni roku 2025 – teda 79,6 milióna eur namiesto očakávaných 88,2 milióna eur.
Hrozba politizácie
Ďalšia novela umožňuje odvolať riaditeľa LRT jednoduchou väčšinou hlasov, namiesto doterajšej dvojtretinovej. Podľa zamestnancov LRT, ako aj Rady Európy, Európskej vysielacej únie, Medzinárodného tlačového inštitútu a viacerých novinárskych združení by to mohlo viesť k politizácii.
Novinári tvrdia, že navrhované zmeny sú v rozpore s Európskym zákonom o slobode médií. Počas protestu, do ktorého sa zapojí takmer 200 novinárov, chcú poukázať aj na príklady krajín, kde došlo k obmedzeniu médií, vrátane Maďarska, Slovenska, Poľska a Gruzínska.
„Vidíme v tom pokus o orbanizáciu,“ povedala pre AFP šéfka investigatívneho oddelenia LRT Indre Makaraitytová. Dodala, že zmeny sa presadzujú „bez akejkoľvek diskusie“.