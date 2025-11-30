Poľský prezident Nawrocki zrušil schôdzku s Orbánom

Poľský prezident Karol Nawrocki zrušil stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Dôvodom je Orbanovo stretnutie s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Oznámil to vedúci oddelenia zahraničnej politiky kancelárie poľského prezidenta Marcin Przydacz, všíma si web Ukrajinská pravda.
„Prezident Nawrocki sa rozhodol obmedziť program svojej návštevy Maďarska výlučne na samit Vyšehradskej skupiny v Ostrihome,“ povedal Przydacz.
Dodal, že na samite bude Nawrocki po boku prezidentov Česka, Slovenska a Maďarska diskutovať o bezpečnosti a spolupráci v strednej Európe. Zároveň zdôraznil, že poľský prezident sa dôsledne zasadzuje za hľadanie skutočných spôsobov, ako ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine.