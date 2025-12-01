Trump varoval Izrael pred destabilizáciou Sýrie a jej nového vedenia

Zdôraznil, že dobré vzťahy medzi Sýriou a Izraelom by mohli prispieť k širšiemu mieru na Blízkom východe.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Trump
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyzval Izrael, aby neohrozoval stabilitu Sýrie a jej nového vedenia. Urobil tak len niekoľko dní po izraelskej operácii na juhu krajiny, pri ktorej zahynulo 13 ľudí.

„Je veľmi dôležité, aby Izrael udržiaval silný a úprimný dialóg so Sýriou a aby sa nestalo nič, čo by narušilo jej premenu na prosperujúci štát,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.

Trump vyjadril „veľkú spokojnosť“ s pôsobením sýrskeho prezidenta Ahmada Šara, bývalého islamistického povstaleckého lídra, ktorý v novembri uskutočnil historickú návštevu Bieleho domu. Podľa Trumpa Šara „usilovne pracuje na tom, aby sa diali dobré veci a aby Sýria a Izrael mali dlhý a prosperujúci vzťah“.

Trump dodal, že Spojené štáty robia všetko pre to, aby sýrska vláda pokračovala v obnove vojnou zničenej krajiny. Zdôraznil, že dobré vzťahy medzi Sýriou a Izraelom by mohli prispieť k širšiemu mieru na Blízkom východe po krehkom prímerí v Pásme Gazy z októbra.

Viac k osobe: Ahmad ŠaraDonald Trump
Firmy a inštitúcie: Biely dom
Okruhy tém: Americký prezident Blízky východ izraelsko-sýrske vzťahy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk