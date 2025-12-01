Trump varoval Izrael pred destabilizáciou Sýrie a jej nového vedenia

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyzval Izrael, aby neohrozoval stabilitu Sýrie a jej nového vedenia. Urobil tak len niekoľko dní po izraelskej operácii na juhu krajiny, pri ktorej zahynulo 13 ľudí.
„Je veľmi dôležité, aby Izrael udržiaval silný a úprimný dialóg so Sýriou a aby sa nestalo nič, čo by narušilo jej premenu na prosperujúci štát,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.
Trump vyjadril „veľkú spokojnosť“ s pôsobením sýrskeho prezidenta Ahmada Šara, bývalého islamistického povstaleckého lídra, ktorý v novembri uskutočnil historickú návštevu Bieleho domu. Podľa Trumpa Šara „usilovne pracuje na tom, aby sa diali dobré veci a aby Sýria a Izrael mali dlhý a prosperujúci vzťah“.
Trump dodal, že Spojené štáty robia všetko pre to, aby sýrska vláda pokračovala v obnove vojnou zničenej krajiny. Zdôraznil, že dobré vzťahy medzi Sýriou a Izraelom by mohli prispieť k širšiemu mieru na Blízkom východe po krehkom prímerí v Pásme Gazy z októbra.