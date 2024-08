Lietadlo pri pristávaní zasiahol blesk. Ohlušujúci zvuk a žiara svetla, opísal cestujúci

Stredajší let spoločnosti Lufthansa z Mníchova do Varšavy mal dramatický záver. Ako informuje poľská spravodajská televízia TVN24, pri pristávaní stroj zasiahol blesk.

„Okolo 16:00 sme vo výške asi 3 500 metrov počuli v kabíne silné buchnutie a videli sme záblesk v oknách,“ opísal situáciu jeden s pasažierov s tým, že let mal už predtým veľké turbulencie a zmrákať sa začalo od Katovíc. „Lufthansa umožňuje sledovať let na obrazovke, takže sme mohli neustále kontrolovať našu výšku a polohu,“ ozrejmil.

Ohlušujúci zvuk a žiara svetla podľa neho vyvolali medzi cestujúcimi úzkosť, ale posádka bola veľmi pokojná. Ako ukazuje portál Flightradar, stroj Airbus A320 pristál na varšavskom letisku o 16:13 a let trval presne 73 minút. Łukasz doplnil, že let bol po incidente do pristátia pokojný, až na mierne turbulencie, ktoré však podľa neho boli spôsobené veľkou oblačnosťou.

Úder blesku potvrdila pre spomínanú televíziu aj spoločnosť Lufthansa a lietadlo po prílete do Varšavy skontrolovali. „Jedinou závadou boli stopy po požiari na trupe, ktoré neovplyvnili ďalšiu prevádzku,“ uviedla vo vyhlásení.

Spiatočný let do Nemecka však meškal vyše štyri hodiny, odlet z Varšavy bol o 21:32 a lietadlo pristálo v Mníchove o 22:44.