Lietadlo pri núdzovom pristátí v Rusku zišlo z dráhy, iný incident v Hongkongu sa skončil tragicky

Lietadlo Airbus A320 zišlo v pondelok ráno z dráhy hlavného letiska v ruskom Petrohrade. Udialo sa tak počas núdzového pristátia pre poruchu pristávacieho podvozku. Ako uviedli ruské štátne médiá, všetkých 162 pasažierov a členov posádky na palube letu smerujúceho do hlavného mesta Azerbajdžanu Baku vyviazlo bez zranení.
Letisko Pulkovo, jedno z najrušnejších v Rusku, v dôsledku incidentu na krátky čas pozastavilo lety, no prevádzku obnovilo ešte v pondelok ráno. Agentúra RIA Novosti neuviedla, ktorá letecká spoločnosť let prevádzkovala.
Rusko upúšťa od starých lietadiel
Bezpečnosť letectva je v ostatných rokoch v centre pozornosti, najmä pre intenzívnu konkurenciu medzi francúzskym Airbusom a americkým Boeingom. Airbus A320 sa nedávno stal najpredávanejším komerčným lietadlom podľa údajov zverejnených minulý týždeň.
Rusko v ostatných rokoch podniklo kroky na prechod od sovietskych lietadiel k moderným lietadlám, ako sú Airbus A320 a Boeing 737, najmä z dôvodu viacerých nehôd starších lietadiel.
The plane at Pulkovo couldn’t lift its landing gear — classic. Made an emergency landing and casually rolled off the runway.
Sanctions don’t work, they say 😏 pic.twitter.com/XBecpfGruF
— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) October 20, 2025
Podobná nehoda, avšak s tragickým koncom, sa v pondelok stala aj v Hongkongu, kde nákladné lietadlo počas pristátia zišlo z dráhy, narazilo do bezpečnostného hliadkového vozidla a následne sa prevrátilo. Pri incidente zahynuli dvaja muži vo vozidle, informovali miestne úrady.
Mužov vtiahlo do vody
Lietadlo prilietajúce z Dubaja okolo 4:00 miestneho času zišlo zo severnej dráhy letiska v Hongkongu a prešlo cez plot do mora. Bezpečnostné vozidlo sa nachádzalo mimo dráhy, lietadlo ho však zasiahlo a vtiahlo do vody. Obaja muži, vo veku 30 a 41 rokov, boli nájdení potápačmi asi päť metrov od brehu, pričom jeden z nich zomrel na mieste a druhý po prevoze do nemocnice.
Letisko v Hongkongu dočasne uzavrelo severnú dráhu, no ostatné dve zostali v prevádzke. Incident by podľa úradov nemal ovplyvniť celkovú prevádzku letiska, ktoré je jedným z najrušnejších na svete.
A #Boeing 747 cargo jet on flight #EK9788 from Dubai skidded off the north runway at Hong Kong International Airport early Monday, plunging into the sea and killing two ground-vehicle occupants.
All four crew aboard were rescued while Hong Kong’s aviation authority is initiating… pic.twitter.com/tbWb9VdkM1
— Bridging News (@BridgingNews_) October 20, 2025