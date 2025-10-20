Lietadlo pri núdzovom pristátí v Rusku zišlo z dráhy, iný incident v Hongkongu sa skončil tragicky

Letisko Pulkovo, jedno z najrušnejších v Rusku, v dôsledku incidentu na krátky čas pozastavilo lety, no prevádzku obnovilo ešte v pondelok ráno.
Hong Kong Plane
Policajti na lodi hliadkujú v blízkosti nákladného lietadla, ktoré v pondelok 20. októbra 2025 zišlo z pristávacej dráhy v Hongkongu. Foto: SITA/AP
Lietadlo Airbus A320 zišlo v pondelok ráno z dráhy hlavného letiska v ruskom Petrohrade. Udialo sa tak počas núdzového pristátia pre poruchu pristávacieho podvozku. Ako uviedli ruské štátne médiá, všetkých 162 pasažierov a členov posádky na palube letu smerujúceho do hlavného mesta Azerbajdžanu Baku vyviazlo bez zranení.

Letisko Pulkovo, jedno z najrušnejších v Rusku, v dôsledku incidentu na krátky čas pozastavilo lety, no prevádzku obnovilo ešte v pondelok ráno. Agentúra RIA Novosti neuviedla, ktorá letecká spoločnosť let prevádzkovala.

Rusko upúšťa od starých lietadiel

Bezpečnosť letectva je v ostatných rokoch v centre pozornosti, najmä pre intenzívnu konkurenciu medzi francúzskym Airbusom a americkým Boeingom. Airbus A320 sa nedávno stal najpredávanejším komerčným lietadlom podľa údajov zverejnených minulý týždeň.

Rusko v ostatných rokoch podniklo kroky na prechod od sovietskych lietadiel k moderným lietadlám, ako sú Airbus A320 a Boeing 737, najmä z dôvodu viacerých nehôd starších lietadiel.

Podobná nehoda, avšak s tragickým koncom, sa v pondelok stala aj v Hongkongu, kde nákladné lietadlo počas pristátia zišlo z dráhy, narazilo do bezpečnostného hliadkového vozidla a následne sa prevrátilo. Pri incidente zahynuli dvaja muži vo vozidle, informovali miestne úrady.

Mužov vtiahlo do vody

Lietadlo prilietajúce z Dubaja okolo 4:00 miestneho času zišlo zo severnej dráhy letiska v Hongkongu a prešlo cez plot do mora. Bezpečnostné vozidlo sa nachádzalo mimo dráhy, lietadlo ho však zasiahlo a vtiahlo do vody. Obaja muži, vo veku 30 a 41 rokov, boli nájdení potápačmi asi päť metrov od brehu, pričom jeden z nich zomrel na mieste a druhý po prevoze do nemocnice.

Letisko v Hongkongu dočasne uzavrelo severnú dráhu, no ostatné dve zostali v prevádzke. Incident by podľa úradov nemal ovplyvniť celkovú prevádzku letiska, ktoré je jedným z najrušnejších na svete.

