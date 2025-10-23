Lídri EÚ urobili prvý krok k využitiu ruských aktív na pôžičku pre Ukrajinu

Lídri Európskej únie vo štvrtok na samite v Bruseli poverili Európsku komisiu, aby pokračovala v príprave návrhov na financovanie Ukrajiny na nasledujúce dva roky.
Tento krok otvára možnosť poskytnutia rozsiahlej pôžičky financovanej zo zmrazených ruských aktív, informovali diplomati agentúru AFP.
EÚ chce schváliť 140-miliardový reparačný úver pre Ukrajinu zo zmrazených ruských aktív
Závery samitu, ktoré boli formulované všeobecne, pričom formálne rozhodnutie sa očakáva v decembri, boli prijaté po dlhých rokovaniach, ktoré mali za cieľ vyriešiť námietky Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených prostriedkov ruskej centrálnej banky.
Belgicko totiž deklarovalo, že neschváli reparačnú pôžičku, pokiaľ od ostatných členských štátov nezabezpečí maximálnu solidaritu a rozdelenie rizika.