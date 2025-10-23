Lídri EÚ urobili prvý krok k využitiu ruských aktív na pôžičku pre Ukrajinu

Európska komisia dostala mandát na prípravu návrhov financovania Ukrajiny na najbližšie dva roky.
Belgium EU Summit
Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová v rozhovore s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom počas samitu lídrov EÚ v Bruseli, vo štvrtok 23. októbra 2025. Foto: SITA/Francois Walschaerts, Pool via AP
Lídri Európskej únie vo štvrtok na samite v Bruseli poverili Európsku komisiu, aby pokračovala v príprave návrhov na financovanie Ukrajiny na nasledujúce dva roky.

Tento krok otvára možnosť poskytnutia rozsiahlej pôžičky financovanej zo zmrazených ruských aktív, informovali diplomati agentúru AFP.

Závery samitu, ktoré boli formulované všeobecne, pričom formálne rozhodnutie sa očakáva v decembri, boli prijaté po dlhých rokovaniach, ktoré mali za cieľ vyriešiť námietky Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených prostriedkov ruskej centrálnej banky.

Belgicko totiž deklarovalo, že neschváli reparačnú pôžičku, pokiaľ od ostatných členských štátov nezabezpečí maximálnu solidaritu a rozdelenie rizika.

