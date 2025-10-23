EÚ chce schváliť 140-miliardový reparačný úver pre Ukrajinu zo zmrazených ruských aktív

Belgicko požiadalo lídrov EÚ o záruky, že sa v prípade súdneho sporu s Moskvou budú podieľať na znášaní rizika, keďže drvivú väčšinu týchto aktív spravuje medzinárodná depozitná organizácia Euroclear v Belgicku.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: SITA/AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Európska únia vo štvrtok plánujú schváliť veľkú pôžičku pre Ukrajinu, financovanú zo zmrazených ruských aktív. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní samitu lídrov EÚ v Bruseli, po ktorom v piatok odcestuje do Londýna.

Kým rokovania v britskej metropole sa budú zrejme sústreďovať najmä na udržanie nevyspytateľného amerického prezidenta na strane spojencov, bruselský samit sa zameria na ďalšie financovanie Ukrajiny a zvýšenie tlaku na Moskvu.

Kľúčovým prvkom podpory EÚ pre Kyjev je plán na nový „reparačný úver“ vo výške 140 miliárd eur, ktorý má byť financovaný z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v rámci Únie. Ak Rusko v budúcnosti zaplatí reparácie, použili by sa na splatenie úveru európskym štátom. Väčšinu z týchto prostriedkov chce Európska komisia vyčleniť na nákup zbraní v Európe.

Belgicko požiadalo lídrov EÚ o záruky, že sa v prípade súdneho sporu s Moskvou budú podieľať na znášaní rizika, keďže drvivú väčšinu týchto aktív spravuje medzinárodná depozitná organizácia Euroclear v Belgicku.

Aj v prípade predbežnej dohody na samite sa o detailoch zmluvy o úvere bude zrejme rokovať ešte niekoľko mesiacov.

Okruhy tém: európska pomoc pomoc Ukrajine zmrazené ruské aktíva
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk