EÚ chce schváliť 140-miliardový reparačný úver pre Ukrajinu zo zmrazených ruských aktív

Európska únia vo štvrtok plánujú schváliť veľkú pôžičku pre Ukrajinu, financovanú zo zmrazených ruských aktív. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní samitu lídrov EÚ v Bruseli, po ktorom v piatok odcestuje do Londýna.
Kým rokovania v britskej metropole sa budú zrejme sústreďovať najmä na udržanie nevyspytateľného amerického prezidenta na strane spojencov, bruselský samit sa zameria na ďalšie financovanie Ukrajiny a zvýšenie tlaku na Moskvu.
Kľúčovým prvkom podpory EÚ pre Kyjev je plán na nový „reparačný úver“ vo výške 140 miliárd eur, ktorý má byť financovaný z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v rámci Únie. Ak Rusko v budúcnosti zaplatí reparácie, použili by sa na splatenie úveru európskym štátom. Väčšinu z týchto prostriedkov chce Európska komisia vyčleniť na nákup zbraní v Európe.
Belgicko žiada záruky pri pláne EÚ financovať pôžičku pre Ukrajinu zo zmrazených ruských aktív
Belgicko požiadalo lídrov EÚ o záruky, že sa v prípade súdneho sporu s Moskvou budú podieľať na znášaní rizika, keďže drvivú väčšinu týchto aktív spravuje medzinárodná depozitná organizácia Euroclear v Belgicku.
Aj v prípade predbežnej dohody na samite sa o detailoch zmluvy o úvere bude zrejme rokovať ešte niekoľko mesiacov.