Lidl posilňuje svoj klimatický záväzok: Čistá nula do roku 2050

Spoločnosť Lidl sa zaviazala dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie na základe nových ambicióznych klimatických cieľov v dodávateľskom reťazci. Lidl tak opäť výrazne zintenzívňuje svoj záväzok k udržateľným obchodným postupom a ochrane klímy v rámci svojej medzinárodnej CSR stratégie. Diskont už zaznamenal výrazné zníženie emisií skleníkových plynov o 52 % vo všetkých krajinách v porovnaní s rokom 2019.

Lidl, jeden z najväčších európskych maloobchodných reťazcov, sa zaviazal, že do roku 2050 dosiahne nulové čisté emisie vo všetkých obchodných jednotkách a dodávateľských reťazcoch. To znamená, že spoločnosť do roku 2050 zníži svoje emisie skleníkových plynov čo najbližšie k nule. Cieľ čistej nuly zahŕňa emisie v rozsahu (Scope) 3, teda v dodávateľskom a odberateľskom hodnotovom reťazci. Práve tu vzniká viac ako 90 % celkových emisií spoločnosti.

Spojenie síl na zníženie emisií

S cieľom dosiahnuť nulové emisie Lidl rozširuje svoju klimatickú stratégiu o nové ciele v rámci rozsahu 3. Do roku 2034 chce spoločnosť znížiť emisie skleníkových plynov v poľnohospodárstve, lesníctve a inom využívaní pôdy o 42,4 % („emisie FLAG“). Reťazec sa tiež zaviazal, že v rovnakom období zníži svoje emisie v sektore energetiky a priemyslu o 35 % („emisie E+I“). [1]

S týmto cieľom bude Lidl v budúcnosti ešte užšie spolupracovať so svojimi partnermi a dodávateľmi. Diskont sa zaviazal, že jeho najväčší dodávatelia, ktorí sú zodpovední za 75 % emisií súvisiacich s výrobkami v rozsahu 3, do roku 2026 dosiahnu ciele zníženia emisií v súlade so Science Based Targets Initiative (SBTi). SBTi je globálna iniciatíva, ktorá podporuje spoločnosti pri stanovovaní vedecky podložených cieľov na zníženie emisií skleníkových plynov v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Lidl podporuje svojich dodávateľov a umožňuje im dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom vhodných opatrení.

Dosiahnuté míľniky v oblasti klímy

K dnešnému dňu spoločnosť Lidl ušetrila už 52% prevádzkových emisií CO2 (rozsah 1 a 2)[2]. Prispieva k tomu najmä využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Od 1. marca 2022 využíva Lidl vo všetkých predajniach, logistických centrách a kancelárskych budovách 100 % zelenú energiu[3]. Úspešne sa realizovali aj ďalšie opatrenia, ako napr.:

Rozšírenie e-mobility a e-nabíjacích staníc pri predajniach

Umiestňovanie fotovoltaických zdrojov na strechy vybraných predajní

Rozširovanie sortimentu produktov rastlinného pôvodu privátnej značky Vemondo

„V oblasti ochrany klímy sme už dosiahli významný pokrok. Našim zákazníkom chceme ponúkať výrobky za dostupné ceny, ktoré sú v súlade s našimi klimatickými cieľmi,“ hovorí Katarína Horňáková, manažérka pre trvalú udržateľnosť za nákup Lidl Slovenská republika. „Zmena klímy je jednou z najväčších výziev súčasnosti. My v Lidli sa do tejto úlohy púšťame s ambicióznymi cieľmi a prispievame k jej riešeniu.“

Vedecky podložené ciele: záväzok voči vede

Spoločnosti skupiny Schwarz sa v roku 2020 pripojili k iniciatíve Science Based Targets, aby pomohli splniť cieľ 1,5 stupňa podľa Parížskej klimatickej dohody. Lidl sformuloval svoju vlastnú klimatickú stratégiu s ďalšími klimatickými cieľmi ako súčasť stratégie spoločností skupiny Schwarz.

Lidl preberá zodpovednosť a svojimi projektami v rámci svojej medzinárodnej CSR stratégie prispieva k dosiahnutiu parížskych klimatických cieľov. Bližšie informácie nájdete na stránkach www.lidl.sk a www.spolocenskazodpovednost.sk

[1] v porovnaní s rokom 2022

[2] v obchodnom roku 2023 v porovnaní s rokom 2019

[3] S výnimkou zmlúv o dodávkach, ktoré spoločnosť Lidl nemôže ovplyvniť, napr. v prípade jednotlivých nájomných nehnuteľností so záväzkami na dodávku elektrickej energie.

