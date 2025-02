Liberáli predstavili víziu pre budúce programové vyhlásenie vlády, chcú sa zbaviť paragrafu 363 a posunúť Slovensko k znalostnej ekonomike – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je pripravená na predčasné voľby a predstavila víziu pre budúce programové vyhlásenie vlády. Víziu pre oblasť spravodlivosti predstavila bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Ako v úvode upozornila, súčasná vláda urobila podľa nej všetko pre to, aby ľudia prestali dôverovať v to, že štát je tu pre nich.

„Postarala sa o beztrestnosť ich vlastných ľudí na úkor nás všetkých. Nemôžme už veriť, že sa tu oplatí čestne pracovať, žiť a podnikať,“ vyhlásila Kolíková s tým, že právo tu platí len pre tých, ktorí sú pri moci, a môžu si ho ohýbať tak, aby unikli pred spravodlivosťou.

Vyšetrovatelia a prokuratúra musia byť špecializovaní

To sa podľa poslankyne musí zmeniť, a preto SaS prináša opatrenia, aby sa ľudia na Slovensku mohli cítiť bezpečne. Ako uviedla, je potrebné dotiahnuť reformu súdov, no popri tom sa postarať aj o reformu polície a prokuratúry.

„Je potrebné, aby štát mal navrch pred zločincami. Vyšetrovatelia a prokuratúra musia byť špecializovaní. Musia mať účinne nástroje na to, aby vedeli páchateľa postaviť pred súd. Preto sa budeme usilovať o to, aby sme nanovo vytvorili štruktúry, či už na polícii, alebo prokuratúre, tak, ako bola Národná kriminálna agentúra a Úrad špeciálnej prokuratúry. Jednoducho štruktúry účinné pre boj s korupciou a mafiou,“ zdôraznila Kolíková.

Boj so zločinnosťou

Ako doplnila, po vzore Českej republiky sa budú usilovať o to, aby sa z prokuratúry stalo štátne zastupiteľstvo, aby prvú vec, o ktorú sa starala prokuratúra bol boj so zločinnosťou. „Budeme sa starať o to, aby tu pravidlá trestnej politiky neboli postavené na hlavu, ale konečne boli postavené na nohy. Aby tu nemal navrch zločinec a jeho obhajoba, a aby štát vedel odstíhať páchateľov,“ doplnila poslankyňa.

Súčasne je podľa nej potrebné vysporiadať sa aj s ľuďmi, ktorí majú majetok nekorešpondujúci s ich príjmom. Musia sa podľa nej nastaviť pravidlá tak, aby aj takýchto ľudí vedeli postaviť pred súd a vystaviť ich zodpovednosti za neschopnosť preukázania svojho majetku. Ako Kolíková ďalej uviedla, je potrebné sa zbaviť paragrafu 363.

Školstvo a inovácie

Víziu SaS pre školstvo predstavil Ľudovít Paulis (SaS). Ako podotkol, Slovensko teraz žije najmä z prudkého rozvoja priemyslu a investícií do priemyslu. To podľa jeho slov však už prestáva stačiť.

„Strácame konkurencieschopnosť, výrazne to urýchľuje aj táto vláda svojimi krokmi v ekonomickej oblasti. Tak či tak, tento základ našej ekonomiky na priemysle by nám nevystačil dlhodobo. Možno päť, desať alebo 15 rokov,“ uviedol Paulis s tým, že dovtedy je potrebné posunúť sa ďalej. Je podľa neho nutné posunúť sa smerom k znalostnej ekonomike. Kľúčom k tomu je podľa neho práve školstvo a inovácie.

„Toto je aj oblasť, ktorej sme sa ako strana venovali aj v čase, keď sme boli vo vláde a nebojíme sa ani odpočtu. Spustili sme reformu obsahu vzdelávania na základných školách, takzvanú kurikulárnu reformu, ale treba pokračovať aj reformou obsahu vzdelávania na stredných školách, a takisto dozrieť na to, ako sa táto kurikulárna reforma zavádza do praxe, a aby učitelia, ktorí ju do praxe zavádzajú, boli aj kvalitne ohodnotení,“ dodal Paulis a vyjadril sa aj k vysokým školám.

Transformácia Slovenskej akadémie vied

„Nebáli sme sa zavrieť nekvalitné vysoké školy, nebáli sme sa spustiť výkonnostné zmluvy. Teraz treba využiť výkonnostné zmluvy a dať väčšiu váhu financovaniu vysokých škôl podľa výkonu,“ doplnil Paulis a pripomenul aj transformáciu Slovenskej akadémie vied (SAV). Aj tu je však podľa neho potrebné ísť o krok ďalej a podporiť SAV v oblasti spájania ústavov a využiť vývojový a výskumný potenciál.

„A to formou takzvaných dopytových výziev, ktoré pomôžu využiť potenciál práve na problémy, ktoré dnes ešte nepoznáme ale neustále prichádzajú. V minulosti to bol napríklad COVID-19, vojna na Ukrajine, a teraz to budú možno rôzne ekonomické výzvy, ktorým budeme čeliť. Toto je tá cesta, ktorou sa posunieme dopredu,“ uzavrel Paulis.