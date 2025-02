Fico predstaví riešenie koaličnej krízy v pondelok, zmena sa dotkne ministerstva športu a o rezort zrejme príde aj Hlas

V rámci rekonštrukcie vlády nastane zmena na ministerstve športu a cestovného ruchu, ktoré momentálne spadá pod SNS a o jeden rezort zrejme príde aj Hlas-SD. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Doplnil, že v rámci vládnej koalície neeviduje nikoho, kto by mal záujem o predčasné voľby.

„Nehovoria to ani poslanci, a preto je zodpovednosťou predsedov troch (koaličných pozn. SITA) strán, aby predostreli riešenie, ktoré bude trvalé, ktoré bude až do konca volebného obdobia,“ skonštatoval minister. Ako ďalej uviedol, riešenie situácie by mal oznámiť predseda vlády Robert Fico v pondelok 17. februára.

Taraba v tejto súvislosti tiež povedal, že on ostáva na čele rezortu životného prostredia. „Nikdy nikto nepovedal, ani premiér, že by som mal opustiť ministerstvo životného prostredia,” zdôraznil Taraba. Pokiaľ ide o medializované výroky podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD), že Taraba by sa mohol vrátiť do parlamentu, minister podľa vlastných slov nerozumie tomu, čo Gašpar rozpráva „Aj som mu prisal sms-ku, že nerozumiem, čo má za potreby mňa komentovať,” povedal Taraba.