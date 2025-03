Liberáli odmietajú Múzeum národného obrodenia, Parák projekt považuje za netransparentný a zbytočný

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta projekt Ministerstva kultúry (MK) SR v podobe Múzea národného obrodenia. Projekt, na ktorý by malo byť vynaložených 14 miliónov eur, považujú liberáli za ukážku netransparentného prerozdeľovania verejných financií. Tvrdia, že rezort kultúry už na prípravu projektu utratil desaťtisíce eur, a to bez odbornej diskusie a s narýchlo uzatvorenými zmluvami.

„Zarážajúce je, že reklamná agentúra za 17 dní dodala koncepciu múzea, ďalšia firma, ktorej majiteľom je neúspešný kandidát na generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie, za deväť dní vytvorila vizuálnu identitu a architektonická štúdia bola hotová prakticky okamžite. Takáto rýchlosť pri míňaní verejných zdrojov vzbudzuje vážne pochybnosti o transparentnosti celého procesu,“ myslí si tímlíder pre kultúru strany SaS René Parák.

Parák tiež tvrdí, že hoci malo MK SR získať budovu pre sídlo múzea na Konventnej 13 v Bratislave od Slovenskej akadémie vied (SAV) zadarmo, SAV v skutočnosti následne dostala recipročne pol milióna eur.

Tieto prostriedky podľa Parákových slov pochádzajú z dotačného programu MK SR Obnovme si svoj dom, ktorý je ale určený na rekonštruovanie pamiatok. „Navyše, budova je predmetom súdneho sporu, čo môže celý projekt skomplikovať a dokonca zmariť,“ uviedol Parák.

Tímlíder SaS pre kultúru považuje celý projekt nielen za netransparentný, ale aj zbytočný. „Na Slovensku už existujú Múzeum Slovenských národných rád na Myjave či Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré sa venujú tejto téme,“ poukázal.

„Vznik ďalšieho múzea bez jasného konceptu, zbierkových predmetov a odborného zabezpečenia je len ďalším príkladom neefektívneho míňania verejných zdrojov v čase potreby konsolidácie verejných financií. Ministerstvo kultúry namiesto podpory existujúcich kultúrnych inštitúcií financuje rýchlokvasené projekty. Z toho, čo zatiaľ vieme, je tento projekt skôr politickým PR ako skutočnou iniciatívou s prínosom pre kultúrne dedičstvo,“ uzavrel.

Múzeum národného obrodenia v Bratislave by malo vzniknúť namiesto pôvodne plánovaného Múzea slovenského vysťahovalectva, predmetnú zmenu na jeseň minulého roka schválila vláda.

Múzeum národného obrodenia by malo fungovať ako samostatné múzeum v rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea. Na jeho vybudovanie a fungovanie by do roku 2028 mala smerovať suma 10,2 milióna eur. Na jeho ďalšie fungovanie do roku 2032 by mali ísť ďalšie štyri milióny eur.