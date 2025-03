Nominácia Huliaka na ministra športu bude hanbou pre celé Slovensko, tvrdí Gröhling

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) apeluje na prezidenta Petra Pellegriniho, aby poslanca Rudolfa Huliaka (Národná koalícia, zvolený na kandidátke SNS) nevymenoval za ministra cestovného ruchu a športu.

„Ak prezident Pellegrini Rudolfa Huliaka vymenuje, len tým potvrdí, že rezort športu a cestovného ruchu je súčasťou politickej trafiky a korupcie. Navyše, do jeho čela dosadí človeka, ktorý kandidoval s programom vystúpiť z EÚ a NATO. Takáto nominácia bude hanbou pre celé Slovensko,“ tvrdí predseda SaS Branislav Gröhling.

Z Prezidentského paláca po stretnutí Huliaka a Pellegriniho informovali, že hlava štátu sa osobitne zaujímala o zahraničnopolitické postoje potenciálneho ministra a bola ubezpečená, že „Rudolf Huliak ani Národná koalícia nebudú presadzovať žiadne zahraničnopolitické priority, ktoré by boli v rozpore s národnoštátnym záujmom Slovenskej republiky na členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii„.

Huliak nemá predpoklady ani skúsenosti na vedenie rezortu

Liberáli považujú za neprijateľné, aby daný rezort viedol človek, ktorý má podľa nich extrémne názory a nedisponuje relevantnými skúsenosťami. Rovnako sú toho názoru, že Huliak nemá ani osobnostné predpoklady a skúsenosti na vedenie daného rezortu.

„Paradoxom je, že vláda argumentovala práve tým, že šport a cestovný ruch si vyžadujú lepšiu a profesionálnejšiu podporu, a preto vzniklo samostatné ministerstvo. Teraz ho však má viesť niekto, kto sa v tejto oblasti absolútne nevyzná. Jediným správnym riešením by bolo toto ministerstvo zrušiť a ušetriť stovky miliónov eur,“ myslí si podpredseda SaS Marián Viskupič.

Maďarská aliancia očakáva investovanie na juhu Slovenska

K Huliakovej nominácii sa vyjadrila aj mimoparlamentná Maďarská aliancia. V úvode skritizovala nefunkčnosť parlamentu, ktorý riadne nerokoval celé mesiace, s výnimkou mimoriadnej schôdze k zdravotníckym zákonom.

Politický subjekt podotkol, že Huliakovou nomináciou na post ministra vládna koalícia teoreticky opäť získala parlamentnú väčšinu, no či sa to premietne aj do praxe sa podľa Maďarskej aliancie ukáže až na marcovej schôdzi parlamentu a pri hlasovaní o personálnych nomináciách.

„Maďarská aliancia dúfa, že Rudolf Huliak ako starosta Očovej nadobudol dostatočnú citlivosť pre riešenie problémov menej rozvinutých regiónov, a bude venovať viac pozornosti aj rozvoju športovej infraštruktúry a cestovného ruchu v južných regiónoch, ako jeho predchodca,“ uviedla strana na adresu potenciálneho ministra. Podotkla, že je čas uvedomiť si, že turisticky lákavé miesta sú aj mimo Tatier či hlavného mesta. Od nového ministra očakávajú aj investovanie na juhu Slovenska.

Úplatok v podobe štátnej funkcie

„Každému na Slovensku je jasné, že Robert Fico si kupuje hlasy poslancov výmenou za teplé miesta a štátne funkcie. V prípade návrhu Rudolfa Huliaka na pozíciu ministra športu a cestovného ruchu to platí dvojnásobne, keďže Rudolf Huliak svoje požiadavky formuloval aj verejne a odmietol hlasovať v parlamente, kým nedostane úplatok v podobe štátnej funkcie,“ vyjadrila sa k Huliakovej nominácii predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Dodala, že v tejto súvislosti podala i trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru. Remišová je toho názoru, že ak je Pellegrini svojprávny prezident, ktorý rešpektuje zákony SR, Huliaka za ministra nevymenuje.

„Nehovoriac o tom, že program strany, ktorú Rudolf Huliak zastupuje, je v príkrom rozpore s programovým vyhlásením samotnej vlády. Vymenovanie Huliaka za ministra bude nielen politickou korupciou, ale aj hanebným podvodom na občanoch,“ dodala.