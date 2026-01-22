Liberáli majú pre Pellegriniho dôležitú výzvu. Pochybení zo strany Pavla Gašpara už bolo veľa, tvrdí Gröhling – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS)Pavlovi Gašparovi. Podľa liberálov by mal v súvislosti s nehodou z augusta minulého roka niesť zodpovednosť.
„My sme návrh na disciplinárne konanie podávali, teraz má pán prezident aj správu z vyšetrovania, a myslíme si, že je naozaj namieste, aby začal disciplinárne konanie. Nemôžeme tu akceptovať to, čo robí Pavol Gašpar. Nemôžeme tu ani akceptovať veci, ktoré sa udiali pred rokom, keď bolo vyslovenie nedôvery vláde prerušené kvôli bezpečnostnej rade a nejakému puču,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že pochybení zo strany Gašpara už bolo veľa. Vyšetrovanie dopravnej nehody prebiehalo podľa neho „veľmi zvláštne“ a podobá sa na vyšetrovanie nehody Andreja Danka.
Zneužitie SIS na politický boj
Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková zdôraznila, že pred rokom bola SIS hrubo zneužitá na politický boj, aby sa vládna koalícia udržala pri moci.
Gašpar mal šancu zachovať sa ako slušný človek, jeho mlčanie o nehode je podľa progresívcov nepochopiteľné
„Je tomu rok, čo vymyslená správa SIS mala prekryť prešľapy tejto vlády, pre ktoré bol v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Ten dodnes nebol prerokovaný. Na Slovensku naozaj nefunguje parlamentná demokracia,“ uviedla. Pripomenula, že bol to prezident, kto žiadal zvolanie Bezpečnostnej rady SR pre údajne pripravovaný štátny prevrat, preto by sa mal osobitne on cítiť oklamaný, keďže tu žiadny štátny prevrat nebol.
Gašpar sa doteraz nedokázal postaviť pred verejnosť
Pred rokom podala SaS trestné oznámenia pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, ako aj pre šírenie poplašnej správy. Okrem toho medzičasom podala aj dva disciplinárne návrhy na Pavla Gašpara.
„Máme tu štyri mesiace od nehody a doteraz sa nedokázal postaviť pred verejnosť a doznať svoju zodpovednosť. Doteraz nie je známy jeho vzťah k autu, ktoré v tom čase šoféroval, ani aké sú jeho majetkové pomery. Týmto všetkým by sa mal zaoberať prezident,“ doplnila Kolíková.
Poukázala na to, že v čase, keď bola ministerkou spravodlivosti, udelila pokutu – strhnutie z platu na tri mesiace – generálnemu riaditeľovi Zboru väzenskej a justičnej stráže za priestupok, ktorým bola prekročená rýchlosť jazdy. „Tu jednoducho platí, že príslušníci musia dodržiavať zákon. Oni musia ísť príkladom,“ myslí si.
Tetovanie s mafiánskou tematikou
Kolíková dodala, že zároveň sú tu aj podozrenia, že Pavol Gašpar šíri informácie, ktoré má strážiť a chrániť, a tie sa dostávajú do rúk jeho otca, podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý je obžalovaný z korupcie. Zdôraznila, že Pavol Gašpar sa nikdy nemal stať riaditeľom SIS a mal by byť čo najskôr odvolaný, k čomu by mal urobiť kroky prezident Pellegrini.
Progresívci žiadajú vysvetlenie vyšetrovania nehody riaditeľa SIS, navrhujú predvolať Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor
Zľahčovať podľa nej netreba ani tetovanie s mafiánskou tematikou, ktorým sa hrdí. Tiež poukazuje na vyjadrenie pracovníka SIS, ktorý hovorí o tom, že dlhodobí zamestnanci SIS sú za éry Gašpara šikanovaní a vyhadzovaní z práce.
Vedia vydierať
Poslanec Alojz Hlina si myslí, že sila Gašparovcov tkvie v tom, že vedia vydierať. V slovenskej politike je podľa neho, bohužiaľ, bežné, že existujú rôzne nahrávky a politici sú vydierateľní. „Sila Gašparovcov nemôže byť v tom, že niečo majú. Niečo majú na Pellegriniho, niečo majú na Fica. Prezident má teraz veľkú šancu ukázať, že nehovorím pravdu a moja úvaha je zlá,“ povedal.
Dodal, že Slovensko má na to, aby šéfom tajnej služby bol niekto, kto má legitimitu a autoritu, je rešpektovaný a niečo dokázal. „To sa máme uzmieriť s tým, že fracek, ktorý sa preháňa po Nitre na drahom aute, ktoré nevie vydokladovať, je šéfom našej tajnej služby? To nemôžeme akceptovať,“ podotkol.