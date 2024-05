Lexmann kritizuje predaj zbraní do Azerbajdžanu za poslednej vlády Fica (video)

Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) si prevzala najvyššie štátne arménske vyznamenanie za snahu o ochranu krajiny v rámci EÚ. Lexmann pre agentúru SITA povedala, že veľmi kritizuje predaj zbraní do Azerbajdžanu za poslednej vlády Roberta Fica.

Zároveň uviedla, že spomínaný kabinet predal zbrane tejto krajine aj napriek platnému embargu. Tento arzenál bol podľa nej následne použitý na genocídu Arménov v Náhornom Karabachu. Europoslankyňa tiež upozornila, že súčasná vláda v budovaní vzťahov s touto krajinou pokračuje.

„Žiaľ, vlády Roberta Fica majú mnohokrát plné ústa toho, ako chceme chrániť naše kresťanské korene a suverenitu Slovenska. Na druhej strane však podporujú a budujú vzťahy s totalitnými režimami, ktoré ohrozujú našu suverenitu a ohrozujú aj krajiny, akou je napríklad Arménsko,“ povedala Lexmann s tým, že toto vyznamenanie si veľmi váži.

„Snažila som sa primäť EÚ k tomu, aby sme povzbudili Arménsko, ktoré je na ceste k demokracii. Je to náš veľký partner, je to kolíska kresťanstva a je veľmi dôležité, aby sme budovali vzťahy s touto krajinou. A taktiež jej pomohli začleniť sa do európskych štruktúr,“ uzavrela europoslankyňa.