Lewandowského hetrik pomohol Barcelone znížiť bodovú stratu na vedúci Real Madrid

Tréner Hansi Flick pochváli návrat Poliaka po zranení.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Robert Lewandowski
Poľský útočník Robert Lewandowski zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona dosiahol v súboji La Ligy na pôde Celty Vigo hetrik. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Skúsený poľský útočník Robert Lewandowski strelil hetrik a v La Lige pomohol španielskemu klubu FC Barcelona k víťazstvu 4:2 na pôde Celty Vigo. Katalánci triumfom znížili náskok Realu Madrid na čele tabuľky na tri body.

K víťazstvu „blaugranas“ prispeli aj Mladý talent Lamine Yamal gólom a Marcus Rashford dvoma asistenciami. Tréner Hansi Flick vyzdvihol Lewandowského výkon po zranení.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Po zranení vidím iného Lewandowského, je pozitívny a veľmi skoro sa vrátil. Pre jeho sebavedomie je skvelé, že dnes strelil tri góly,“ poznamenal nemecký kouč.

Poliak označil zápas za „jeden z najbláznivejších“ v sezóne a bol spokojný s výsledkom. „Vigo je vždy ťažké, ale teraz máme menšiu stratu na Real Madrid,“ uviedol.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

FC Barcelona dominoval v prvom polčase, keď sa gólom z penalty ujal vedenia, no Celta rýchlo vyrovnala a dokonca viedla gólom Borju Iglesiasa. Pred prestávkou však Rashfordov odrazený center našiel Yamala, ktorý dal gól.

Po zmene strán Celta nevyužila niekoľko šancí, zatiaľ čo Lewandowski zavŕšil hetrik po rohovom kope Rashforda. Flick priznal, že tím trpel zraneniami a vyzval hráčov na väčšiu bojovnosť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Keďže Real Madrid len remizoval 0:0 s Rayom Vallecano, znížil sa jeho náskok na čele hodnotenia na tri body. Tréner Xabi Alonso zdôraznil potrebu sebareflexie a zlepšenia výkonov v ďalších zápasoch. Rayo malo niekoľko šancí, no brankár Realu Thibaut Courtois a defenzíva „bieleho baletu“ si udržali čisté konto.

Viac k osobe: Hans-Dieter FlickRobert Lewandowski
Firmy a inštitúcie: Celta VigoFC Barcelona
Okruhy tém: La Liga 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk