Barca so šťastím vybojovala remízu v Bruggách. Máme svoju DNA, vravel Flick - VIDEO

Španielsky futbalový klub FC Barcelona musel v stredajšom dueli Ligy majstrov 2025/2026 trikrát doťahovať náskok FC Bruggy a nakoniec si z Belgicka odviezla remízu 3:3. Mladý krídelník Lamine Yamal sa po hernom útlme opäť ukázal vo výkonnostne lepšom svetle a pomohol tímu trénera Hansiho Flicka získať cenný bod.
Obrana Barcelony v Bruggách príliš nestála na pevných nohách, čo využíval hlavne domáci zakončovateľ Carlos Forbs. Portugalský legionár dvakrát skóroval a pripravil presný zásah pre Nicolu Tresoldiho. Góly Ferrana Torresa, Yamala a vlastný gól Christosa Tzolisa zachránili Barcelonu pred hanebnou prehrou.
Nebudú meniť štýl hry
„Bol to zápas, ktorý sme mali vyhrať, ale musíme robiť veci oveľa lepšie,“ povedal pre Movistar stredopoliar Frenkie de Jong. „Ak dostanete tri góly, je ťažké vyhrať.“
Barcelona v ostatných týždňoch nehrala stabilne, pričom v Lige majstrov podľahla Parížu Saint-Germain a v španielskej La Lige prehrala so Sevillou a Realom Madrid. Tréner Flick však odmieta meniť štýl hry a vysokú obrannú líniu. „Chceme hrať tak, ako je to v našej DNA… Sme Barca,“ zdôraznil.
Hostitelia otvorili skóre zásluhou Tresoldiho po prihrávke Forbsa, ktorý neustále ohrozoval obranu Barcelony. Barcelona rýchlo odpovedala gólom Torresa, no Forbs a jeho spoluhráči pokračovali v tlaku a v neskoršom priebehu opäť dvakrát viedli.
Zachrána od systému VAR
Yamal sa stal pre hostí kľúčovým hráčom zápasu, keďže vyrovnal na 2:2 a bol pri vlastenci Tzolisa v 77. minúte. V závere zápasu si Barcelona zhlboka vydýchli, keď systém videoasistenta rozhodcu (VAR) anuloval gól domáceho tímu pre faul na brankára Szczesného.
Obranca Barcelony Eric García priznal, že mužstvo musí zlepšiť defenzívu, keďže domáci si vytvorili veľa nebezpečných situácií. „Pri niektorých šanciach Bruggám stalo pár prihrávok a boli v našej šestnástke. To je očividne niečo, čo musíme zlepšiť,“ vyhlásil García.