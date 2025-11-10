Messi sa vrátil na Camp Nou. Chce sa rozlúčiť s FC Barcelona aj hráčskou kariérou - FOTO

Argentínska futbalová legenda Lionel Messi navštívil zrekonštruovaný štadión Camp Nou katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona. Počas tejto návštevy vyjadril nádej, že sa do tejto arény jedného dňa vráti, aby sa mohol rozlúčiť ako hráč.
Messi opustil „blaugranas“ v roku 2021 pre finančné problémy klubu a zamieril do francúzskeho Paríža Saint-Germain, neskôr prestúpil do amerického Interu Miami.
„V nedeľu večer som sa vrátil na miesto, ktoré mi veľmi chýba. Miesto, kde som bol nesmierne šťastný a kde ste ma urobili tisíckrát najšťastnejším človekom na svete,“ napísal Messi na sociálnej sieti.
„Dúfam, že sa jedného dňa vrátim, a nie len na rozlúčku ako hráč, ktorú som nikdy nemal možnosť uskutočniť…“ doplnil 38-ročný osemnásobný držiteľ Zlatého lopty.
Messi v sobotu strelil dva góly Inter Miami, čím pomohol tímu postúpiť do ďalšieho kola play-off zámorskej MLS.