Leverkusen sa v Bundeslige priblížil k Bayernu Mníchov, Dortmund sa trápi a prehral v Kieli - FOTO, VIDEO

V nemeckej futbalovej I. bundeslige je situácii na špici tabuľky dramatická. Obhajca titulu Bayer Leverkusen sa zásluhou utorkového (14.1.) triumfu 1:0 nad Mainzom priblížil už na rozdiel jediného bodu k vedúcemu Bayernu Mníchov.

Bavori majú všetko vo svojich rukách, k dobru totiž majú stredajšie (15.1.) stretnutie s Hoffenheimom a ak v domácom prostredí uspejú, rozdiel bude opäť štvorbodový.

Rozhodla štandardka obrancu

„Farmaceuti“ v súboji proti Mainzu, ktorý je v hodnotení súťaže tiež vysoko, boli počas väčšej časti dominantní.

Vyťažili z toho však len jeden presný zásah, o ktorý sa tesne po zmene strán postaral Alex Grimaldo z priameho kopu.

Dvadsaťdeväťročný španielsky obranca poslal loptu ponad obranný múr súper a prekonal aj gólmana Robina Zentnera. V okrúhlom 50. bundesligovom stretnutí to bol jeho dvanásty gól.

„Robí to vždy, aj na tréningu. Nás jeho koncovka neprekvapila,“ vyhlásil český útočník Patrik Schick na adresu spoluhráča.

Leverkusen si pripísal už desiaty triumf bez prerušenia naprieč všetkými súťažami, v domácej lige bodoval naplno už siedmykrát v rade.

Trápenie Dortmundu

Nedarí sa Borussii Dortmund, ktorá prehrala druhý zápas po sebe, tentokrát 2:4 na ihrisku predposledného Kielu. Zverenci trénera Nuriho Sahina sú v tabuľke až na 9. pozícii a stále reálnejšie jeho odvolanie tohto kouča.

Podľa kapitána tímu Emreho Cana za nepresvedčivými výsledkami nestojí kormidelník.

„Nemá to s ním nič spoločné. My ako hráči sme za to zodpovední,“ vyhlásil a na adresu utorkového duelu doplnil: „So všetkým rešpektom ku Kielu, nemôžme hrať takto. Je to vec cti.“