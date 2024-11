Der Klassiker sa blíži. Lepšiu formu má Bayern, Dortmund doma naposledy prehral pred vyše polrokom

Veľké futbalové derby čaká nemeckých fanúšikov. Cez víkend sa odohrá duel známy ako „Der Klassiker“. V sobotu 30. novembra sa o 18.30 h stretne Borussia Dortmund s Bayernom Mníchov.

Aktuálna forma hovorí jednoznačne v prospech Bavorov, keďže z ostatných desiatich zápasov prehrali iba raz. Bolo to v Lige majstrov na barcelonskej pôde. Skončilo sa to 4:1 pre Kataláncov.

Domáce BVB z rovnakého počtu stretnutí prehrali až päť, vrátane vypadnutia z Nemeckého pohára a neúspechu na pôde madridského Realu 2:5.

Už 136. edícia tohto derby prinesie na známom štadióne Signal Iduna Park veľké futbalové divadlo. Fanúšikovia predvedú oduševnený výkon, ktorý budú očakávať aj od svojich miláčikov.

Keď sa pozrieme na vzájomné súboje, lepšie si v nich počína klub z Bavorska. Do historickej kolónky si pripísali 67 výhier, Dortmund sa z triumfu radoval 33-krát, v 35 prípadoch si súperi podali ruky po remíze.

Za Borussiu sa 30. marca v Mníchove, čiže v ostatnom súboji odvekých rivalov, gólovo presadili Karim Adeyemi s Julianom Ryersonom. Gólman Alexander Meyer neinkasoval ani raz.

Došlo tak k prekvapeniu, keďže v tom čase mal Bayern ešte akú-takú šancu na titul. Ten napokon získal premiérovo Leverkusen.

Osem výhier. Taká je bilancia Bavorov z ostatných desiatich meraní síl proti Borussii.

Až sedemkrát odchádzali z Dortmundu so vztýčenými hlavami po výhrach v rovnakom počte stretnutí.

Zaujímavou štatistikou je aj fakt, že hráči BVB doma v súťažnom zápase svojmu súperovi naposledy podľahli začiatkom apríla – Stuttgart získal tri body za triumf 1:0.

🗣️ 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀

“Recent results are good. We’ve earned that. But it’s in the past already. I want to win the game tomorrow and perform. It’s Der Klassiker. I like that it’s important to give these games a special… pic.twitter.com/uz0pfBWzBQ

— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) November 29, 2024