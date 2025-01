Zlá správa pre nemecké kluby. Možno budú platiť štátu za policajný dohľad na rizikových zápasoch

Nemeckým futbalovým klubom môže pribudnúť povinnosť znášať náklady na policajnú prítomnosť počas niektorých „rizikových“ zápasov.

Stalo sa tak po tom, čo súd v Karlsruhe zamietol v utorok odvolanie Nemeckých futbalových líg (DFL).

Faktúra za služby polície

Zástupcovia DFL protestovali proti rozhodnutiu mesta Brémy, ktoré ešte v roku 2015 miestnemu Werderu naúčtovalo sumu približne 400-tisíc eur za zaistenie verejného poriadku počas derby s neďalekým Hamburgom.

Predstavitelia DFL viedli desaťročný právny boj proti tejto pokute, no vyústilo to do série právnych neúspechov. Utorkový verdikt znamená, že radnica vystavila faktúru v súlade s právom.

Brémsky regionálny minister vnútorných vecí Ulrich Maeurer uvítal toto rozhodnutie a uviedol, že štát za ostatnú dekádu fakturoval Werderu približne dva milióny eur.

DFL odmieta založenie fondu

Uznal, že tieto náklady predstavujú pre kluby finančnú záťaž, ale navrhol vytvorenie fondu DFL na úhradu policajných nákladov, čo však riadiace orgány odmietli.

Hoci sa uvedené rozhodnutie týka len Brém a miestneho Werderu, má potenciál ovplyvniť ďalšie spolkové krajiny v Nemecku, ktoré by mohli zvažovať zavedenie podobných opatrení.

DFL tvrdí, že oblasť mimo štadiónov je v zodpovednosti štátu a náklady by mali byť pokryté z daňových príjmov.

Nemecký futbalový zväz (DFB) označil verdikt za „nesprávny“ vzhľadom na to, že kluby sú nútené niesť náklady za bezpečnosť vo verejných priestoroch, ktoré nemajú pod kontrolou.

Hrozba pre menšie kluby

Podľa DFB takéto rozhodnutie môže ohroziť existenciu menších klubov a neprispeje k zvýšeniu bezpečnosti fanúšikov.

Rozhodnutie kritizovali aj fanúšikovské skupiny. Organizácia Unsere Kurve vyjadrila šok v reakcii na verdikt a poukázala na príspevok nemeckého futbalu na daniach vo výške 1,6 miliardy eur ročne.

Jej hovorca Thomas Kessen dodal, že aj organizátori Oktoberfestu, Kolínskeho Karnevalu či silvestrovských osláv v Berlíne by teraz mali rovnako hradiť náklady na policajnú prítomnosť, „napriek tomu, že je otázne, či to verejnosť chce alebo nie“.