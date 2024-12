Leto s Evženom – do kín prišla česká komédia, s ktorou vás bude baviť svet!

Komédiu, ktorá by sa niesla v duchu filmov ako S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku či Jak dostat tatínka do polepšovny sme v kinách už dlho nevideli. Tento stav sa rozhodli zmeniť filmári Miloslav Šmídmajer a Pavel Krumpár, ktorí nakrútili zábavné Leto s Evženom – snímku, ktorá nás teraz v predvianočnom čase zahreje letným príbehom o tom, že byť dobrým otcom nie je jednoduché a že pripraviť pre deti prázdniny, na aké sa nezabúda, je tiež poriadna makačka.

Foto: Continental film

V centre pozornosti príbehu stoja práve oteckovia, ktorí budú stáť pred neľahkou úlohou. Lekár František (herec Martin Myšička), riaditeľ miestneho múzea Oskar (Jaroslav Plesl) a telocvikár Robert (Marek Nemec) sú kamaráti, ktorých osud postaví pred nečakanú úlohu – budú mať štrnásť dní na to, aby pre svoje deti a ich partiu zachránili tradičný letný tábor, ktorý nečakane zničila víchrica. Možností na presťahovanie táboriska nemajú mnoho a zdá sa, že poslednou nádejou zostáva lúka v podhradí hradu Tramberk.

Prostredie by to bolo vyslovene idylické, ak by kastelánom hradu nebol svojrázny Františkov brat Evžen (Jiří Dvořák). Tento mrzút by bol úplne najšťastnejší, ak by hrad nenavštevovali žiadni turisti, tobôž nie partia detí. Keď však úradníčka Kudláková (Kateřina Brožová) z Pamiatkovej starostlivosti dá Evženovi ultimátum, nevrlý muž pristúpi na návrh svojho brata a jeho kamarátov. Zorganizovanie tábora povolí pod podmienkou, že mu táborníci pomôžu dvihnúť zdvihnúť nízku návštevnosť národnej pamiatky. A vďaka tejto výzve a svojským charakterom viacerých zúčastnených, bude mať partia postarané o najlepšie leto, aké kedy zažila!

Foto: Continental film

„Ja si myslím, že cez prázdniny, keď idú deti len s mužmi, tak to môže byť veľmi pekné. Koniec koncov, film S tebou mě baví svět je toho úplne dokonalým dôkazom, takže prečo nie? Myslím si, že Leto s Evženom je tiež z kategórie práve týchto rodinných filmov, ktoré sú takým láskavým pohladením, čo v tejto pomerne hektickej a náročnej dobe potrebuje snáď každý. Mimochodom, S tebou mě baví svět, Ať žijí duchové a tieto typy filmov radím medzi svoje obľúbené, takže je dobre, že práve Leto s Evženom k nim bude patriť,“ hovorí predstaviteľ filmového Evžena, aj u nás známy herec Jiří Dvořák.

Foto: Continental film

Snímku Leto s Evženom prináša pre všetkých milovníkov a milovníčky hrejivého humoru a českých komédií do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis