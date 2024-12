Legenda ožíva: Karate Kid sa vracia s novým príbehom a hviezdnym obsadením

Zdá sa, že v roku 2025 stúpne záujem mladých o bojové umenia. Že v ktorej vešteckej guli sme toto čítali? Žiadnu netreba. Po vyvrcholení ďalšej úspešnej série Cobra Kai v tom čase totiž do kín príde športová akčná dráma Karate Kid: Legendy. Niektorí 😉 si pamätáme, aký ošiaľ svojho času vyvolala dnes už kultová jednotka Karate Kid (1984) a jej pokračovania. Mladý odhodlaný Daniel LaRusso a neskôr ďalší tínedžeri tvárou v tvár šikane objavia bojové umenie a odvtedy inšpirujú mladých i starších, aby našli odvahu a postavili sa sami za seba. Preto sme zvedaví, ako to zaiskrí, keď sa stretnú kung fu a karate v tejto filmovej novinke. Tu je oficiálny trailer!

Veľkolepý príbeh nás vtiahne do pestrého života Pekingu aj New Yorku. V réžii Jonathana Entwistla podľa scenára Roberta Kamena (napísal aj prvý film Karate Kid) a Roba Liebera sa v novom pokračovaní vracajú aj starí známi. Pôvodného „Karate Kida“ Daniela LaRussoa (Ralph Macchio) vyhľadá učiteľ kung fu pán Han (Jackie Chan). Chce, aby jeho mladý nadaný zverenec Li (Ben Wang) zistil, čo v ňom naozaj je a čo môže dokázať, keď spojí to najlepšie zo zdanlivo odlišných svetov. „Dve vetvy – jeden strom,“ pripomína Daniel slová svojho senseia Miyagiho. A pán Han dodáva ústami Jackie Chana: „V živote máme len jednu otázku. Stojí za to bojovať, alebo nie?“ Novinka ponúkne témy, ktoré sme milovali už v pôvodnom filme: rodina, priateľstvo, súdržnosť, rešpekt, či odvaha plniť si sny.

Populárneho Jackieho Chana a jeho bojové a komediálne umenie slovenskému publiku nijako zvlášť netreba predstavovať. Ralpha Macchia mladí fanúšikovia bojových umení poznajú z megaúspešného seriálu Cobra Kai (9 nominácií na Emmy Primetime, 93 % na Rotten Tomatoes). Tešme sa na vychádzajúcu akčnú hviezdu Bena Wanga. Len taká pikoška – deň po vyhlásení kastingu na túto lukratívnu rolu sa prihlásilo desať tisíc uchádzačov, spomedzi ktorých si tvorcovia filmu vybrali práve Bena. Toto herecké kombo preverí vaše bojové inštinkty už koncom mája 2025.

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 29. MÁJA 2025!

