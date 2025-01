Láska na plátne aj mimo neho – do kín sa chystá česká komédia Dievča od vedľa

Táto hlavná hrdinka to naozaj nebude mať jednoduché… Nielen, že sa jej srdce nebude vedieť rozhodnúť, ktorého z dvoch osudových mužov si vybrať, ale uľahčovať jej to nebudú ani rodičia, najmä svojský otec – starosta mesta… Podarí sa jej nájsť svoje životné šťastie a uplatnenie? Dozvieme sa v kinách už 13. marca, kedy na ich plátna dorazí nová česká komédia, nazvaná Dievča do vedľa.

Foto: Continental film

Kristína žije pritom na prvý pohľad pokojný život v malom meste. Pracuje v knižnici, vedie komunitné centrum Ostrov a má dlhoročného priateľa Filipa. Keď ale zistí, že ju Filip podvádza, rozhodne sa vzťah ukončiť a vziať život do vlastných rúk. S nádejou, že ju rodina podporí, sa obracia na svojich rodičov, ktorí jej ale namiesto podpory prinášajú len nevyžiadané rady a svoje presvedčenie o tom, čo je pre ňu najlepšie. Vo chvíli, keď sa Kristína rozhodne prestať obzerať a začať žiť po svojom, vstúpi jej do cesty charizmatický grafik Tomáš. Postaví ju tak pred ťažké rozhodnutie, či zotrvať v známom, ale komplikovanom vzťahu, alebo urobiť krok do neznáma.

Zaujímavosťou je, že hlavné postavy stvárnili herci, ktorí sú partnermi aj v skutočnom živote, nielen pred kamerami, čo do spoločných scén prinieslo prirodzenosť a dôveru. „Bolo skvelé, že sme mohli také scény nakrútiť práve s Kryštofom, mojím skutočným partnerom. Cením si to, že sme sa romantiky a s tým spojenej telesnosti v tomto filme nebáli. Dokonca sme si pre tú najväčšiu intímnu scénu urobili choreografiu sami. Myslím, že do žánra romantickej komédie toto patrí. Chcem, aby diváci tú lásku alebo zamilovanosť cítili,“ hovorí Martina Babišová, ktorá vo filme stvárni Kristýnu a ktorú aj slovenské publikum môže poznať z filmov Po čom muži túžia 2, Prázdniny s Broučkem či Muž so zajačími ušami. Ako Tomáša uvidíme jej životného partnera Kryštofa Bartoša, ktorý si získal popularitu vďaka seriálom Devadesátky či Zlatá labuť, čo je česká verzia seriálu Dunaj, k vašim službám.

Foto: Continental film

Okrem spomenutej dvojice sa vo filme objaví aj obľúbený mladý herec a spevák Adam Mišík, herecká legenda Milan Šteindler, Jitka Sedláčková či Václav Upír Krejčí. Komédiu Dievča od vedľa režiséra Filipa Oberfalcera (scenáristu filmov Ostrov či Po čom muži túžia 2) na plátna slovenských aj českých kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

