Kyrgios by si mal zahrať proti Sobolenkovej. Verí si, že nemusí hrať na 100 percent a aj tak zvíťazí

Austrálsky tenista Nick Kyrgios tvrdí, že v „Bitke pohlaví“, ktorá by sa mohla odohrať budúci rok, ľahko zdolá ženskú svetovú jednotku Arinu Sobolenkovú.
Súboj je na pláne, ale zatiaľ sa nič oficiálne nepotvrdilo. Odohrať by sa to malo v januári 2026 v Hong Kongu pred Australian Open.
Kyrgios povedal, že je „veľmi nadšený“ z tejto vyhliadky: „Ona ma nezdolá, naozaj si myslíte, že sa musím snažiť na 100 percent?“ pýtal sa novinárov 30-ročný rodák z Canberry podľa agentúry AFP.
„Myslím si, že je to typ hráčky, ktorá si úprimne myslí, že vyhrá,“ dodal na margo Sobolenkovej Kyrgios.
Tomu po sérii zranení patrí 651. miesto vo svetovom rebríčku, nehral od marcovej prehry v druhom kole na Miami Open.
Naopak, Bieloruska je trojnásobnou grandslamovou šampiónkou a svetovou jednotkou. Aktuálne je už v semifinále US Open.
Kyrgios prezradil, aký recept si chystá na 27-ročnú rodáčku z Minska: „Naše podania – ženy ich nevedia vrátiť na druhú stranu kurtu.“
V minulosti sa už takýto typ duelu medzi mužským tenistom a ženskou kolegyňou z „bieleho športu“ odohral v roku 1973.
Billie Jean Kingová zdolala Bobbyho Riggsa, čo bol kľúčový moment na presadzovanie práv žien. Zvíťazila suverénne 3:0 na sety.