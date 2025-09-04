Stále bez straty setu! Pohánková v New Yorku zatiaľ bez problémov víťazí

Naďalej platí, že Mia Pohánková na US Open v New Yorku nestratila ani set. Suverénny postup slovenskej tenistky „pavúkom“ dvojhry dievčat nezastavila ani Číňanka Jü-šan Šao.
Pohánková zvíťazila za 73 minút 6:3, 6:4, keď využila 3 z 9 brejkových príležitostí. Pomer víťazných úderov a nevynútených chýb mala 20:22, kým jej súperka 14:29.
Pohánková bez straty setu do osemfinále dvojhry dievčat v New Yorku
Najbližšou súperkou nasadenej štvorky zo Slovenska bude turnajová deviatka, Britka Mika Stosavljevicová, 758. hráčka ženského rebríčka WTA vo dvojhre. Na US Open obhajuje titul vo dvojhre dievčat. Pohánková je v ženskej kategórii na 462. mieste.
Stále iba 16-ročná Slovenka prežíva rok ako z rozprávky. Zverenka trénera Róberta Gašparetza prišla do New Yorku ako tohtoročná šampiónka Wimbledonu a finalistka Australian Open. Na Roland Garros v Paríži uhrala 3. kolo.
Pohánková v New Yorku už nepokračuje vo štvorhre. Spoločne s Britkou Hannah Klugmanovou ako najvyššie nasadená dvojica prehrali v 2. kole s thajsko-čínskym párom Kamonwan Yodpetchová, Žuej-en Čang 6:7 (2), 4:6.