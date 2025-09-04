Stále bez straty setu! Pohánková v New Yorku zatiaľ bez problémov víťazí

Mia Pohánková postúpila už do štvrťfinále dvojhry dievčat na US Open v New Yorku.
TENIS
Slovenská tenistka Mia Pohánková sa dostala do osmičky najlepších singlistiek vo dvojhre dievčat na US Open. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor.
Spojené štáty americké Tenis Tenis z lokality Spojené štáty americké

Naďalej platí, že Mia Pohánková na US Open v New Yorku nestratila ani set. Suverénny postup slovenskej tenistky „pavúkom“ dvojhry dievčat nezastavila ani Číňanka Jü-šan Šao.

Pohánková zvíťazila za 73 minút 6:3, 6:4, keď využila 3 z 9 brejkových príležitostí. Pomer víťazných úderov a nevynútených chýb mala 20:22, kým jej súperka 14:29.

Najbližšou súperkou nasadenej štvorky zo Slovenska bude turnajová deviatka, Britka Mika Stosavljevicová, 758. hráčka ženského rebríčka WTA vo dvojhre. Na US Open obhajuje titul vo dvojhre dievčat. Pohánková je v ženskej kategórii na 462. mieste.

Stále iba 16-ročná Slovenka prežíva rok ako z rozprávky. Zverenka trénera Róberta Gašparetza prišla do New Yorku ako tohtoročná šampiónka Wimbledonu a finalistka Australian Open. Na Roland Garros v Paríži uhrala 3. kolo.

Pohánková v New Yorku už nepokračuje vo štvorhre. Spoločne s Britkou Hannah Klugmanovou ako najvyššie nasadená dvojica prehrali v 2. kole s thajsko-čínskym párom Kamonwan Yodpetchová, Žuej-en Čang 6:7 (2), 4:6.

