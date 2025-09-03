Djokovič je v semifinále US Open po štrnásty raz. Vyrovnal sa legendárnemu Connorsovi - VIDEO

Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále dvojhry na US Open v New Yorku. Djokovič si vo štvrťfinále poradil s Američanom Taylorom Fritzom 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 a svoju bilanciu proti tomuto súperovi vylepšil na úchvatných 11-0.
Djokovič postúpil po štrnásty raz do štvorky najlepších singlistov vo Flushing Meadows, čím vyrovnal turnajový rekord legendárneho Američana Jimma Connorsa.
Stále má reálnu šancu na zisk rekordného 25. grandslamového titulu, ktorým by sa osamostatnil na čele historického poradia medzi mužmi aj ženami. Posledný grandslamový turnaj sezóny vyhral v rokoch 2011, 2015, 2018 a 2023.
Pocta Fritzovi
„Bol to neuveriteľne tesný zápas. V druhom sete som odvrátil niekoľko kľúčových brejkbalov a to bolo dôležité. Inak v druhom a treťom sete bol súper lepší a celkovom výsledku rozhodlo len niekoľko loptičiek. Posledný gem bol veľmi nervózny a Taylor ho nakoniec zakončil dvojchybou. Za svoj výkon v tomto zápase si taký koniec nezaslúžil,“ vyzdvihol Djokovič hru súpera, cituje ho web ATPtour.com.
Semifinále si 38-ročný Srb vybojoval tento rok na všetkých štyroch grandslamových turnajoch, ale do finále sa zatiaľ nedostal. Zmeniť to môže v piatok, keď ho čaká súboj proti Španielovi Carlosovi Alcarazovi.
Lehečka bez šance
Ten vo štvrťfinále zastavil spanilú jazdu Čecha Jiřího Lehečku jednoznačným výsledkom 6:4, 6:2, 6:4. Svetová sedmička Djokovič a dvojka Alcaraz dosiaľ odohrali osem vzájomných zápasov s bilanciou 5:3 v prospech srbského velikána. Na US Open sa stretnú po prvý raz.
Päťnásobný grandslamový víťaz Alcaraz má zatiaľ na US Open životnú formu. V piatich zápasoch nepustil súperom ani jeden set a musel len do jedného tajbrejku – v osemfinále proti Francúzovi Arthurovi Rinderknechovi. V tomto smere sa núka prirovnanie k Rafaelovi Nadalovi.
Alcaraz ako Nadal
„Alcaraz postúpil do semifinále turnaja Grand Slamu bez straty setu prvýkrát v kariére a vo veku 22 rokov ako najmladší od roku 2008, ked sa to podarilo Rafaelovi Nadalovi na Roland Garros,“ všimol si web BBC Sport.
Zostávajúci dvaja semifinalisti dvojhry mužov v New Yorku vzídu zo stredajších duelov: Felix Auger-Aliassime (Kan.-25) – Alex de Minaur (Aus.-8) a Jannik Sinner (Tal.-1) – Lorenzo Musetti (Tal.-10).