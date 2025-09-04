Pomsta je sladká aj v tenise. Anisimovová odplatila Swiatekovej výprask z finále Wimbledonu - VIDEO

Nie je to tak dávno, čo Amanda Anisimovová vzbudila ľútosť podstatnej časti tenisovej verejnosti. Vo finále Wimbledonu dostala od Igy Swiatekovej najťažší výprask dvakrát 0:6 a skvelá Poľka zdvihla nad hlavu svoju šiestu grandslamovú trofej.
Prešli dva mesiace a obe tenistky sa opäť stretli na grandslamovom turnaji, tentoraz vo štvrťfinále US Open a výsledok bol značne odlišný.
Mentálne nastavenie
Američanka s ruskými rodičmi Anisimovová zdolala svetovú dvojku z Poľska 6:4, 6:3 a prvýkrát v kariére si zahrá v semifinále v New Yorku. Anisimovová predviedla 23 víťazných úderov popri 13 z rakety Swiatekovej a najmä premenila 4 z 9 brejkbalov. Poľská hráčka mala štyri brejkbaly a podanie vzala svojej súperke dvakrát.
„Na tento zápas som sa poriadne pripravila a nastavila najmä psychicky. Mentálna stránka bola tentoraz dôležitejšia ako fyzická,“ vravela 24-ročná Anisimovová.
Vyhla sa chybám
V prvom sete vzala rodáčka z New Jersey súperke rozhodujúcim spôsobom podanie za stavu 5:4, keď premenila druhý setbal. V druhom sete viedla poľská favoritka na začiatku 2:0, ale od stavu 3:3 už neuhrala ani gem. Američanka premenila tretí mečbal pri svojom servise.
„Vo Wimbledone Amanda nehrala dobre, ale všetci vieme, čoho je na kurte schopná. Ona je dobrá hráčka a dnes sa vyhla chybám, ktoré robila v londýnskom finále. Oveľa lepšie sa hýbala a celkovo úroveň jej hry bola oveľa vyššia,“ uznala Swiateková na webe WTAtennis.com.
Prvá po Williamsových
Anisimová sa stala prvou Američankou po sestrách Serene a Venus Williamsových, ktorá si zahrá v semifinále na všetkých troch povrchoch na turnajoch tzv. veľkej štvorke.
Na parížskej antuke bola vo štvorke najlepších ešte v roku 2019. Jej semifinálovou súperkou bude Japonka Naomi Osaková, ktorá si poradila s Češkou Karolínou Muchovou 6:4, 7:6 (3). Dvojnásobná šampiónka US Open Osaková postúpila prvýkrát do semifinále na grandslamovom turnaji, odkedy sa v júli 2023 stala matkou.
Inšpirácia od matiek
„Inšpirovali ma všetky hráčky, ktoré sa po materstve vrátili na najvyššiu úroveň tenisu. Zo seba som však dlho mala pocit, že nie som dosť dobrá, lebo sa mi nedarilo dostať sa na predchádzajúcu úroveň svojej hry. Teraz som konečne v semifinále a počujem závažie, ako padá z mojich pliec,“ skonštatovala Osaková.
Druhé semifinále dvojhry žien má zloženie: Arina Sobolenková (Biel.-1) – Jessica Pegulová (USA-4). Hrať sa bude v piatok po 1.00 h SELČ.