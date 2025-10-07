Eurokomisár varuje: V Kremli sa rokuje o útoku na NATO

Eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius upozornil, že v Kremli sa už diskutuje o možnom útoku na Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO).
„Verím tajným službám. A nemecká rozviedka tvrdí, že má dôkazy o tom, že Kremeľ diskutuje o útoku na NATO. A ak o tom diskutujú, plánujú útok? To nevieme. Ale také signály treba brať smrteľne vážne,“ povedal Kubilius v rozhovore pre poľský denník Wyborcza.
Dodal, že Rusko môže byť skutočne pripravené na vojnu, a preto je nevyhnutné, aby aliancia bola pripravená a poučila sa z týchto signálov.
Kubilius tiež upozornil na nedávne incidenty s dronmi nad európskymi letiskami, ktoré podľa neho predstavujú testovanie slabín zo strany Ruska. „Rusko nás jednoznačne skúša a ukazuje nám naše slabiny,“ zdôraznil.
Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase vyostrenej rétoriky medzi Ruskom a NATO. Americký prezident Donald Trump nedávno označil Rusko za „papierového tigra“ a vyjadril presvedčenie, že Ukrajina môže získať späť celé svoje územie.
Na tieto slová reagoval aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý povedal: „Keďže sme vo vojne s celým blokom NATO a postupujeme, cítime sa sebavedomo a stále nás nazývajú papierovým tigrom, čo je potom samotné NATO?“ povedal Putin.