Eurokomisár varuje: V Kremli sa rokuje o útoku na NATO

Andrius Kubilius upozorňuje na vážne signály z Ruska, ktoré podľa neho treba brať smrteľne vážne.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Európsky komisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius. Foto: SITA/AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius upozornil, že v Kremli sa už diskutuje o možnom útoku na Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO).

„Verím tajným službám. A nemecká rozviedka tvrdí, že má dôkazy o tom, že Kremeľ diskutuje o útoku na NATO. A ak o tom diskutujú, plánujú útok? To nevieme. Ale také signály treba brať smrteľne vážne,“ povedal Kubilius v rozhovore pre poľský denník Wyborcza.

Dodal, že Rusko môže byť skutočne pripravené na vojnu, a preto je nevyhnutné, aby aliancia bola pripravená a poučila sa z týchto signálov.

Kubilius tiež upozornil na nedávne incidenty s dronmi nad európskymi letiskami, ktoré podľa neho predstavujú testovanie slabín zo strany Ruska. „Rusko nás jednoznačne skúša a ukazuje nám naše slabiny,“ zdôraznil.

Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase vyostrenej rétoriky medzi Ruskom a NATO. Americký prezident Donald Trump nedávno označil Rusko za „papierového tigra“ a vyjadril presvedčenie, že Ukrajina môže získať späť celé svoje územie.

Na tieto slová reagoval aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý povedal: „Keďže sme vo vojne s celým blokom NATO a postupujeme, cítime sa sebavedomo a stále nás nazývajú papierovým tigrom, čo je potom samotné NATO?“ povedal Putin.

Viac k osobe: Andrius Kubilius
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: európska bezpečnosť Kremeľ ruské hrozby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk