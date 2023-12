Kyjev potrebuje finančnú pomoc práve teraz, vyhlásila veľvyslankyňa USA Brinková po ruskom raketovom útoku

Ukrajina podľa americkej veľvyslankyne v krajine Bridget Brinkovej potrebuje finančnú pomoc v boji proti ruskej invázii práve teraz.

Vyjadrila sa takto v súvislosti s rozsiahlym raketovým útokom, ktorý Moskva v noci na piatok podnikla proti viacerým ukrajinským mestám. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Milióny mužov, žien a detí sú v protileteckých krytoch, keďže Rusko páli rakety na celú krajinu,“ napísala veľvyslankyňa na mikroblogovacej sieti X.

„Ukrajina potrebuje financie teraz, aby mohla v budúcom roku pokračovať v boji za oslobodenie od tejto hrôzy,“ konštatovala Brinková.

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 29, 2023