Moskva použila pri útoku na ukrajinské oblasti 122 rakiet, o život prišlo najmenej 18 civilistov (video)

Rusko v noci na piatok proti Ukrajine zaútočilo 122 raketami a 36 dronmi. O život po celej krajine prišlo najmenej 18 civilistov. Zasiahnutých bolo šesť ukrajinských miest, vrátane hlavného mesta Kyjev.

Najmenej 86 civilistov utrpelo zranenia a neznámy počet ľudí je pod troskami budov, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Raketové útoky Moskva odštartovala vo štvrtok večer a trvali približne 18 hodín. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 87 rakiet a 27 dronov Šáhid, povedal hlavný veliteľ armády Valerij Zalužnyj.

„Išlo o najmasívnejší vzdušný útok“ od odštartovania otvorenej invázie vo februári 2022, napísal na komunikačnej platforme Telegram veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mykola Oleščuk.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.

Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023